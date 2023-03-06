Эксклюзив 06 марта 2023, 15:09 Фон дер Ляйен уличили в лукавстве при разговорах о конце зависимости ЕС от российского топлива Аналитик Фролов: слова фон дер Ляйен о конце зависимости ЕС от газа из России — лукавство РИА «Новости»

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Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о конце зависимости ЕС от газа и нефти из России — лукавство. Речь идет на самом деле идет о снижении экономического потенциала Евросоюза. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, Александр Фролов в беседе с «360».

«Когда фон дер Ляйен говорит об избавлении зависимости от России, то она лукавит. В том смысле, что это не избавление зависимости от России, это снижение экономического потенциала Европейского Союза. Это отчаянная экономия со стороны населения. Это неспособность руководства ЕС справиться с энергетическим кризисом, который вопреки утверждениям руководства Евросоюза начался не в феврале 2022 года, а летом 2021 года», — сказал он.

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По его словам, если бы российская сторона посмотрела бы на статистику потребления газа в ЕС за первый квартал 2022 года, то смогла бы спрогнозировать снижение спроса в Евросоюзе примерно на 50 миллиардов кубических метров. Если бы в России посмотрели на статистику за первые пять месяцев, то уверились бы в правильности этого прогноза, добавил эксперт.

«То есть падение спроса в Европе никак не связано с ситуацией вокруг Российской Федерации. Урсула фон дер Ляйен пытается выдать свою импотенцию как управленца за победу. Если у вас нет побед, делайте вид, что ваши поражения — это победа. А [в данном случае] это именно поражение», — подчеркнул Фролов.

По его мнению, руководство Европейского Союза должно сосредоточиться не на взаимоотношениях с РФ, а на своей экономической ситуации. В частности, подумать об увеличении благосостояния своего населения и об увеличении экономического потенциала ЕС.