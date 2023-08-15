Эксклюзив 15 августа 2023, 02:31 Флоре и фауне придет конец. Желание Германии спасти энергетику погубит экологию Блогер «Голос Мордора»: Германия устроит ветрогенераторами экологический кризис РИА «Новости»

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Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек выступил с предложением построить в Северном море парк ветрогенераторов мощностью как «три атомные электростанции». Евросоюз поддержал ФРГ, не задумавшись на тем, какими масштабными негативными последствиями это может грозить окружающей среде. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Сомнительное спасение

В Германии, да и в Евросоюзе вообще, сейчас стал очень моден план спасения энергетики, посредством постройки в Северном море огромнейшего, колоссального парка ветрогенераторов, совокупная мощность которого, по заявлению Роберта Хабека и других официальных лиц, составит примерно «три атомные электростанции». Говорят, что строительные работы начнутся уже в ближайшее время, а что касается инженерной части — так она уже и вовсе почти готова.

РИА «Новости»

Масштабы данного комплекса представить себе невозможно. По сути дела, в Северном море появится огромный, буквально бескрайний массив ветрогенераторов. Северное море, достаточно ветренное в любое время года, будет снабжать электроэнергией значительную часть Европы. Наверняка этот участок моря будет перекрыт для судоходства ввиду явной опасности. А еще…

Бунт против «Северного потока»

Я сейчас вспоминаю, как строили «Северные потоки» и какое дикое противодействие было от всякого рода экологов, защитников живой природы и прочих людей с «прекрасными намерениями». Что только не говорили — мол, «Северные потоки» уничтожат донную флору и фауну, да и на поверхности распугают бедных птичек и рыбок. Газопровод нанесет флопе и фауне Балтики критический ущерб, восстановление займет десятки лет, да и то, неизвестно, сможет ли когда-нибудь природа восстановиться, после столь грубого и бесцеремонного вмешательства этих русских.

Об этом трубили все ТВ-каналы, писали газеты и журналы. Проект в то время продавили с огромным трудом, даже с какими-то дорогущими корректировками, предусматривающими минимизацию ущерба, нанесенного окружающей среде.

Фауна на грани

А сейчас, посреди Северного моря, кладут не тонкую ниточку труб, а огромное поле ветряков, под которое необходимо перелопатить дно моря, даже если сами ветряки будут стоять на понтонах. Необходимо проложить тысячи километров кабеля, установить коммутационные устройства, да и понтоны в любом случае должны будут держаться на якорях.

Понятно, что от флоры и фауны в этом районе Северного моря не останется и мокрого места, даже несмотря на то, что это море, которое мокрое по определению.

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Про птичек и рыбок я вообще молчу — там стресс на долгие десятилетия, а тех, кто окажется покрепче нервами, впоследствии в обилии будут сбивать огромные лопасти бескрайнего поля ветрогенераторов.

И что еще интересно — проект, который создается для спасения климата, может повлиять на этот климат совершенно непредсказуемо. Ведь никто не просчитал, что произойдет в результате замедления морских течений, а про то, что ветер, проходя через такое огромное поле, тоже потеряет приличную часть своей энергии, никто и не задумывается. Молчат экологи, молчат зоозащитники, молчат климатические активисты. По ТВ и СМИ по поводу проекта разливается сплошная патока и ни одного слова критики.

И это понятно. Ведь строят его не русские, от которых даже крабики разбегались, когда они строили свой ужасный Крымский мост.