Политолог объяснил причины русофобии Финляндии: подробности | 360°

18 октября 2022, 13:17
(обновлено: 18 октября 2022, 14:38)
Финская русофобия — результат «селекционной» деятельности Запада
Политолог Журавлев: РФ может ответить зеркально на экспроприацию жилья россиян в Финляндии
Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что при необходимости у россиян отберут жилье, приобретенное на территории республики. Чиновника уже судили за взятки и злоупотребление доверием, так что искренность его слов об «экспроприации для безопасности государства» вызывает сомнения. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал «360», что Запад искусственно взращивал русофобов среди финнов и всячески их поддерживал. Теперь они пришли к власти и управляют страной.
Далее — прямая речь политолога.
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Запад намеренно растил русофобов
То, как финны последовательно рвут отношения с Россией, нельзя объяснять только давлением НАТО или желанием местных властей выслужиться перед альянсом. Все несколько сложнее. Антироссийские настроения культивировались в молодежной среде Финляндии последние четверть века.
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Если старшие поколения помнили финских президентов Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Калева Кекконена, помнили советско-финскую дружбу, которая во многом определила экономику страны, то это молодое поколение уже рассматривало россиян как восточных варваров. Теперь та молодежь выросла и пришла к власти.
Негативное отношение к России сегодня — последствия «селекционной» деятельности Запада в Финляндии. Тем, кто был настроен антироссийски, получал ощутимую поддержку: им помогали продвигаться в политике, бизнесе и так далее.
Таким образом создали ту нынешнюю финскую элиту, которая уверена, что Россия собирается их завоевать. В результате глубокой и долгосрочной работы западной пропаганды эти люди уверены, что Запад — это «хорошо», а Восток — «плохо».
РИА «Новости»
Грабеж под видом защиты
Пока никто в Финляндии не рассматривает вопрос об экспроприации жилья россиян. Если бы о подобных планах заявили министр промышленности, министр экономики, министр финансов, им бы припомнили абсолютное право собственности — основу западного общества.
Но когда подобные угрожающие заявления делает глава Минобороны Антти Кайкконен, смысл меняется. Тут уже не просто «мы отнимаем, потому что хотим отнять»: тут с помощью экспроприаций защищают военную безопасность Финляндии. То есть это уже не грабеж, а борьба за страну.
Сейчас это мечты, конечно. Однако это уже тот уровень политики, когда любые мечты начинают материализоваться. Разумеется, если граждан России действительно начнут лишать недвижимости, они могут обратиться в суд ООН. Хотя с трудом верится, что россияне смогут выиграть процесс.
Конечно, в случае притеснения своих граждан Москва постарается ответить зеркально, но это будет непросто. Финны чаще всего предпочитали не вкладывать деньги в российскую недвижимость. А вся движимая собственность давно переместилась на территорию республики.
РИА «Новости»
Финнам пора подрасти
Хотелось бы, чтобы отношения между Хельсинки и Москвой снова стали дружественными. В принципе, такая возможность есть. Правда, с условием: финны должны немножко подлечить голову. С детсадовской позицией «Россия плохая потому, что она плохая, а доказывать это не надо, потому что она плохая» трудно помириться.
Я не российский президент, поэтому не могу сказать, будет ли вообще Россия прилагать усилия к примирению. Однако в условиях тотальной мифологии прилагай усилия, не прилагай — результат будет примерно одинаковый.
Как только они от детсадовского уровня вырастут хотя бы до подросткового, с ними можно помириться. Объективных противоречий в наших отношениях нет.
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