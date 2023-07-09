Мир 09 июля 2023, 16:15 Финляндия увидела угрозу в покупателях недвижимости из России Iltalehti: полковник Мякитало назвал угрозой владеющих финской недвижимостью россиян Unsplash

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Ставшие владельцами недвижимости в Финляндии россияне представляют опасность для национальной безопасности страны. Об этом со ссылкой на заявление директора сухопутного военного колледжа полковника Янне Мякитало сообщила финская газета Iltalehti.

Военный объяснил, что нужно обратить особое внимание на россиян, покупающих квартиры и дома около стратегических или важных социальных объектов. Владельцы могут оказаться сотрудниками спецслужб, которые собирают информацию или устраивают диверсию.

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«Целью может быть железнодорожная станция, дорожный узел, авиабаза, радиолокационная станция, объект морской обороны», — указал Мякитало.

Полковник подчеркнул, что власти не проводят никаких расследований в отношении иностранцев, покупающих недвижимость в Финляндии, и только приветствуют, если в нее вкладываются крупные предприниматели из-за рубежа.

В качестве примера он привел два случая. Первый связан с покупкой земли на островах архипелага Турку компанией Ariston Helmi. Предприниматели заявили, что намерены развивать туристический потенциал региона. Но в 2018 году выяснилось, что фирма отмывала преступные доходы.

Второй случай связан с предпринимателем из Москвы, купившим большой участок в районе Саариярви в Центральной Финляндии с идеей создать там логистический центр. Но, кроме огромного ангара, там ничего не появилось. При этом земля находится в непосредственной близости к железной дороге, которую используют военные.

Еще одну опасность полковник увидел в покупке дачных домиков иностранцами рядом с резиденциями членов правительства, военными и крупными бизнесменами Финляндии. Он подчеркнул, что необходимо проверять данные каждого иностранца, кто хочет стать обладателем местной недвижимости.

С понедельника, 10 июля, для россиян начнут действовать новые правила въезда в Финляндию, которые коснутся студентов, предпринимателей и владельцев недвижимости.

Учащихся пустят только при условии обучения в вузах, которые предполагают получение степени. Раньше для поездки студентам достаточно было записаться на курсы.

Российским предпринимателям запретили использовать Финляндию для транзита в другие европейские страны, а владельцам недвижимости придется доказать необходимость личного присутствия.