Мир 16 декабря 2022, 16:24 «Заколдованный круг». Финансирование Украины ведет США к банкротству 😵 Экономист Корнеев: в США уже начался экономический кризис из-за Украины Unsplash

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Соединенные Штаты ждет национальное банкротство из-за помощи Украине, заявили американские власти. Пока Вашингтон спонсирует другие государства, внешний долг каждый день увеличивается на 6,4 миллиарда долларов. Таким образом, Белый дом попросту не заботится о судьбе собственных граждан.

Внешний долг и банкротство США

Американские власти попросту не думают о внешнем долге, тем временем он все увеличивается из-за помощи Украине. Об этом в Twitter написала сенатор от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

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По ее словам, внешний долг государства составляет 31 триллион долларов. Ежедневно он увеличивается примерно на 6,4 миллиарда долларов. При этом американские налогоплательщики платят полтора миллиарда налогов в месяц.

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Бывший специальный помощник экс-президента страны Рональда Рейгана Дуг Бэндоу забил тревогу еще летом. В статье для издания The American Conservative он предрек Штатам национальное банкротство, подчеркнув, что руководство страны тратит огромные суммы на поддержку других стран — в финансовой и военной сферах. При этом об интересах американских граждан не думают.

«Где бы он (президент США Джо Байден. — Прим. ред.) взял деньги, необходимые для такого числа конфликтов? США движутся к национальному банкротству. <…> Надвигающийся долговой кризис будет иметь, по крайней мере, одну положительную сторону: заставит американцев окончательно переосмыслить внешнюю политику США», — заявил автор статьи.

Бюджет США работает на выплату долга

Доктор исторических наук, директор Фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев в разговоре с «360» пояснил, что государственный долг всегда был для США обычным инструментом в рыночной экономике.

«Все берут в долг, все берут кредиты и потом их возвращают», — отметил он.

Этот долг действительно можно выплачивать, но в условиях экономического роста. Когда экономика не развивается или растет очень мало, темпы увеличения госдолга превышают это и он становится опасным инструментом. Ведь выплаты по долгу в таком случае растут, а бюджет пополняется плохо.

«Значит, нужно в казне увеличивать статью по выплатам долга. И сейчас эта сумма в бюджете достаточно круглая. Получается, бюджет работает на выплату долга, поэтому долг этот растет. Заколдованный круг», — констатировал Рогулев.

Причины кризиса в США

Если бы учетная ставка американского Центрального банка Федеральной резервной системы держалась вблизи нуля, как это было последние 12 лет, ничего страшного не произошло бы. Но так как она повышена до 4,5%, это в разы увеличило затраты на обслуживание долга, рассказал в комментарии для «360» экономист, политический аналитик Валерий Корнеев.

«Понятно, что те долги, которые были раньше, будут обслуживать по тем ставкам, по которым были взяты. Но постоянно нужно рефинансирование этого долга: то есть какая-то часть этих денег должна быть возвращена, потом их возьмут вновь, уже по новым ставкам. Таким образом, значительно увеличиваются расходы, в частности, <…> именно на обслуживание государственного долга США. Это действительно серьезная нагрузка, она увеличилась за последние два года в 10 раз», — отметил он.

Экономист подчеркнул, что кризис уже настиг Штаты. Просто сейчас американцы в некоторой степени компенсируют его перетеканием средств из Европы.

Почему США продолжают финансировать Украину

Однако, напомнил Корнеев, США уже вкачали в киевский режим достаточно много денег. Если конфликт на Украине закончится, напряженность спадет, тем же европейцам будет неясно, зачем они вводили антироссийские санкции. Особенно это касается энергоносителей. Тогда убедить ЕС продолжить ограничения окажется крайне трудно.

«Таким образом, европейцы могут спокойно сказать: „Ребята, а теперь мы санкции снимаем и начинаем получать из России природный газ — хотя бы по той ветке "Северного потока", которая не была взорвана“», — пояснил экономист.

Это, по его словам, совсем другие цены. Контрактные цены в 10 раз меньше, чем те, которыми сейчас американцы «накачивают» Европу. Вашингтон получил от ЕС доход в триллион долларов — только на продаже сжиженного природного газа.

«А еще — деиндустриализация Европы, когда европейские промышленники переезжают в США из-за дороговизны ресурсов [в Европе]. Это уже долгосрочная перспектива увеличения бюджета Штатов. <…> И убийство конкурента в виде Европы», — подытожил Корнеев.