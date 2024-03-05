Мир 05 марта 2024, 23:25 Кошмар Европы. Фермеры ЕС требуют отменить льготы для Украины Украинский политик Олейник: протесты фермеров — «красная карточка» для Украины Демонстрация фермеров перед зданием Европейского союза в Мадриде. Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press

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Европейские фермеры требуют, чтобы их правительства думали о своем народе. Льготы на импорт для Украины буквально подкосили сельское хозяйство ЕС. Похоже, что афера, которую провернуло украинское руководство с демпингом зерна, очень дорого обойдется всей стране.

Европейцы против льгот Украине

Европейские фермеры уже не стесняются называть украинское зерно своим самым страшным кошмаром. Пока импорт украинской агропродукции в ЕС идет по льготному режиму, местным аграриям приходится буквально бороться за свое существование, сообщила французская газета Le Figaro.

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«Конечно, мы поддерживаем Украину. Проблема в том, что когда мы говорим с украинцами о наших проблемах, они всегда говорят: вы считаете наших цыплят и наши тонны пшеницы. Мы считаем наших погибших», — рассказала президент первой профсоюзной организации фермеров в Европе Кристиана Ламберт.

Рынки прибалтийских стран буквально заполнены украинским молоком, а в Италии чересчур много украинской пшеницы. Аграрии сходятся на том, что это «изобилие» откровенно дестабилизирует сельское хозяйство Европы. А продление льготного режима грозит настоящей катастрофой.

Фото: J.W.Alker / Global Look Press

Россию обвинили в блокаде польских границ

Многие эксперты уверены, что ситуация придет в норму, как только для Украины вернут квоты и пошлины, работавшие до 2022 года. Тем не менее некоторые политики в ЕС активно выступают за продление льготного режима для украинского импорта. Он стартовал в 2022-м, и прошлым летом его пролонгировали еще на год.

Срок уступок истекает в начала июня 2024 года, и в Европарламенте уже начались нешуточные дискуссии. Украина заявляет о якобы существующем в ЕС лобби, которое работает против нее. Финансирует противников украинцев, разумеется, «рука Москвы», она же, якобы устроила и блокады границ в Польше.

По версии министра юстиции Украины Дениса Малюськи, непосредственно польских фермеров баламутят «шпионы России». При этом чиновник допустил, что некоторые протестующие все же имеют какой-то свой, несвязанный с политикой интерес.

Фермеры раскрыли аферу с зерном

Между тем в сложившейся ситуации виновата сама украинская власть, точнее — мафия. Она во главе с командой президента Украины Владимира Зеленского воспользовалась ситуацией и скупила за бесценок зерно у фермеров, пояснил «360» украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Они начали покупать зерно у мелких фермеров приблизительно по 100 долларов за тонну. А так как Евросоюз снял пошлины на транзит, то через Польшу, Венгрию и другие страны зерно начали вывозить. Кстати, оно не соответствовало стандартам ЕС по химикатам и качеству, но его все равно продавали переработчикам по 200 долларов за тонну. Владимир Олейник

Если учесть, что европейцы продавали зерно по 300 долларов, выгода для покупателя очевидна. Так продали около двух миллионов тонн, уточнил политик. Заработав неплохие деньги, компания решила и на будущий год провернуть ту же схему.

«Однако европейские фермеры были, мягко говоря, не в восторге: из-за этих махинаций многие из них все потеряли, другие работали уже себе в убыток. К тому же правительства в связи с экономической ситуацией отказалось платить дотации», — отметил Олейник.

Политик пояснил, что фермеры просчитали «украинскую схему» и поняли, что их спасут только решительные меры. Так и начали перекрывать границы. Ведь беспошлинные поставки сельхозпродукции Украины — это угроза национальным интересам не Евросоюза, у него такое понятие отсутствует.

Есть только национальные интересы каждой отдельной страны. И фермеры обратились к своим правительствам с требованием защитить в Брюсселе их интересы! А Брюссель занимается популизмом: «Давайте поддерживать Украину». Владимир Олейник

В итоге фермеры вынуждены сами решать проблемы, навязанные им руководством ЕС. Уже даже некогда дружественная Украине Польша пообещала установить украинцам самые жесткие ограничения на поставки не только зерна, но и всей сельхозпродукции. То есть импорт будет не просто невыгоден — убыточен.

«А зачем тогда украинцы Евросоюзу? Все, что у них останется — рабочие руки, самый дешевый труд на полях той же Польши. То есть это по сути отказ, „красная карточка“ — Украина не будет членом ЕС и НАТО», — констатировал Олейник.

Собеседник «360» напомнил — поляки не скрывают, что собираются полностью перекрывать границу с Украиной. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: скоро вместо зерна через КПП хлынут беженцы. Уж больно незавидное положение на фронте у ВСУ.

«Зато жулики заработали. Но признаваться, что это они обрушили систему взаимодействия, никто, конечно, не станет — проще обвинить соседей. Кстати, со стороны Белоруссии для украинцев нет никакой блокады. Но и поставки там идут по правилам — и жуликам не пролезть», — объяснил Олейник.