Мир 23 апреля 2024, 16:24 Фейк: ВСУ имитируют полеты истребителей воздушными шарами, чтобы сбить ПВО Украинские СМИ сочинили фейк об «обмане ПВО» с помощью воздушных шаров

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Украинские СМИ начали распространять фейки о том, как ВСУ отвлекают российские средства ПВО с помощью воздушных шаров, которые якобы «принимают за истребители». К действительности эти данные не имеют отношения, а представляют очередной вброс, причем крайне нелепый.

Фейк

Информация о том, что ВСУ запускают воздушные шары, которые российские средства ПВО «принимают за истребители F-16 и F-22» и отвлекаются на их перехват, распространил ряд украинских изданий.

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Авторы этих материалов утверждают, что так ВСУ «дезориентируют» ПВО и дают возможность своим беспилотникам добраться до назначенной цели.

Правда

В реальности все обстоит не так, как пытаются представить украинские СМИ. Во-первых, воздушные шары не способны симулировать полет истребителя, поскольку надутая сфера легче воздуха, плюс на экранах радаров она разительно отличается от металлического фюзеляжа самолета длиной не менее 15 метров и весом в 10 тонн.

Кроме того, скорость полета истребителя и воздушного шара имеет разные характеристики. Это настолько очевидно, что даже странно, как украинские журналисты додумались до того, чтобы писать об имитации полета истребителя с помощью воздушного шара.

Максимальная скорость F-16 составляет порядка 2145 километров в час, уточнил «Коммерсант». У новейшего истребителя F-22 максимальная скорость достигает 2090 километров в час, указало РИА «Новости».

Воздушный шар может неподвижно находиться в воздухе или же передвигаться вслед за воздушными массами, но даже в случае ураганного ветра он не достигнет скоростных значений истребителя.

Таким образом, информация о том, что ВСУ запускают воздушные шары, которые российская ПВО принимает за истребители F-16 и F-22 и отвлекается на их перехват, недостоверна. Радары не реагируют на такие цели, как на военные объекты. Скорость передвижения и характеристики воздушных шаров не позволяют создать эффект передвижения боевого самолета, как бы ни хотелось это представлять авторам антироссийских вбросов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.