Фейк: в Германии проведут аукцион, на котором можно купить российские произведения искусства и уничтожить их | 360°

Мир 28 октября 2022, 18:03 Фейк: в Германии проведут аукцион, на котором можно купить российские произведения искусства и уничтожить их РИА "Новости"

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В соцсетях и СМИ запустили фейк о том, что немецкий аукционный дом проведет аукцион, где можно будет купить российские произведения искусства, чтобы уничтожить их и тем самым поддержать Украину. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Немецкий аукционный дом Bolland & Marotz объявил «уникальный» аукцион, на котором можно будет купить российские произведения искусства и уничтожить их, сообщили Telegram-каналы со ссылкой на Euronews. Авторы фейка утверждают, что вырученные от продажи средства пойдут на поддержку Украины.

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Правда

Bolland & Marotz на официальном сайте опубликовал опровержение на трех языках.

«В интернете и социальных сетях распространяется видео, в котором название Bolland & Marotz ассоциируется с аукционом русского искусства. Это видео — фальшивка, подделка. Аукцион, описанный в видеоролике, не состоялся. <…> Что еще хуже, это видео оскорбляет всех, кто связан с русским, а также православным искусством и культурой. Это противоречит нашей философии оценки и сохранения искусства. Мы рассматриваем возможность судебного иска против создания и распространения этого видео», — говорится в заявлении аукционного дома.

Свою причастность к выложенному в Сети ролику опровергла и телекомпания Euronews, подчеркнув, что ее шрифт, графику и эмблему использовали без разрешения. Ни на веб-сайте Euronews, ни на страницах в социальных сетях такого видео нет.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.