Фейк: в приграничном китайском городе Хэйхэ установили колючую проволоку у моста через Амур | 360°

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Фейк: в приграничном китайском городе Хэйхэ установили колючую проволоку у моста через Амур

Информация о колючей проволоке у моста через Амур в Хэйхэ оказалась фейком

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В Сети распространяется недостоверная информация о том, что в городе Хэйхэ, расположенном напротив Благовещенска, установили колючую проволоку у моста. «360» выяснил, почему нельзя доверять подобным фейкам.

Фейк

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Украинские Telegram-каналы сообщили, что в китайском городе Хэйхэ, который соединен с российским городом Благовещенском мостом через реку Амур, установили колючую проволоку. Как утверждают авторы поста, сделано это для того, чтобы избежать попыток нарушения границы Китая со стороны России.

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Правда

На самом деле на скриншотах, сопровождающих такие сообщения, — кадры из сюжета, снятого китайским телевидением в Хэйхэ. В районе деревни Чанфацунь, расположенной рядом с автомобильным мостом, установили противопаводковые сооружения.

Помимо конструкций с проволокой, с китайской стороны на укрепительной дамбе заметна система водных щитов. Она позволяет контролировать уровень воды во время наводнений.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Китай

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