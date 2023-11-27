Мир 27 ноября 2023, 13:27 Фейк: украинца Голубева осудили за эвакуацию граждан из Запорожской области Информация о незаконном приговоре украинцу Голубеву оказалась недостоверной РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что украинца Дмитрия Голубева в России осудили за помощь жителям Мелитополя. В пабликах сообщали, что мужчина вывозил людей из города на территорию Украины, «360» проверил эту информацию.

Фейк

О том, что гражданин Украины якобы просто помогал мелитопольцам эвакуироваться, заявлял бывший мэр города Иван Федоров. По его словам, Голубева незаконно осудили в Ростове-на-Дону за то, что тот вывозил граждан из Запорожской области России на территорию Украины. Эти данные затем распространили украинские паблики.

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Правда

На самом деле Дмитрия Голубева осудили за теракт в здании МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовку еще двух взрывов. Мужчина является уроженцем Запорожья, ему 50 лет. Он окончил 11 классов в школе и не проходил военную службу. Голубев какое-то время жил в России, но не имел гражданства. В 1991, 2001, 2014 и 2016 годах его осудили в Белгороде, Орле и Москве за кражу, вымогательство и мошенничество.

Перед тем как его задержали правоохранители, он официально не работал. По словам Голубева, он занимался перевозками. До задержания мужчина жил в Запорожье, растил 12-летнего сына и семилетнюю дочь.

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По версии следствия, Голубева с конца февраля по август 2022 года завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Под руководством сотрудника ведомства он научился обращаться со взрывчаткой и изготавливать бомбы.

Ему передали составные части взрывных устройств, которые мужчина перевез на своем автомобиле в Мелитополь и спрятал в специальном схроне. Он остался жить в городе и дождался сообщения куратора. Голубеву поручили организовать три взрыва: на дороге, по которой будут ехать работники военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области и сопровождающие их российские военные, в региональном отделении ГИБДД ГУВД России, а также в здании ВГА области.

После этого он забрал взрывчатку и сделал три бомбы. Мужчина 8 августа установил взрывное устройство на заборе. Привести в действие его планировалось 31 августа, однако 11 августа бомбу нашли сотрудники ФСБ. За день до этого, вечером 10 августа, Дмитрий Голубев приехал к зданию ГИБДД и разместил в оконном проеме возле центрального входа взрывное устройство. Взрыв повредил фасад и внутренние помещения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Третье устройство, предназначенное для установки в здании ВГА и находящееся в тайнике, сотрудники ФСБ нашли 12 августа. Дмитрий Голубев заявил, что признает фактические обстоятельства дела, которые ему вменяются, но не согласен с их квалификацией.

Голубева осудили не за перевозки жителей Мелитополя, а за совершенный теракт и подготовку еще двух. На Украине считают, что он не совершил ничего плохого, потому что украинские власти открыто стали использовать террористические методы.

По мнению постпреда России в ООН Василия Небензи, выступившего на заседании СБ ООН, «режим в Киеве взял на вооружение террористические <…> методы и открыто кичится этим».

Информация о том, что в России незаконно осудили украинца Дмитрия Голубева за вывоз людей из Мелитополя на территорию Украины, является недостоверной. Голубев получил 18 лет тюрьмы за терроризм.

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