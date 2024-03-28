Мир 28 марта 2024, 15:22 (обновлено: 28 марта 2024, 16:43) Фейк: создана новая цифровая валюта для ограничения свободы людей Разговоры об «опасной цифровой валюте» в Сети стали примером теории заговора

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В соцсетях начали тиражировать информацию о якобы создании некой цифровой валюты, которую могут начать использовать в различных странах в скором времени. Авторы сообщений утверждают, что она будет направлена на «ограничение свободы людей» и «станет средством всестороннего контроля». К действительности эти вбросы отношения не имеют.

Фейк

В Сети распространяют сообщения о создании некой цифровой валюты Центробанка, которая может быть введена в различных странах в скором времени. Она якобы будет направлена на ограничение свободы людей и станет средством всестороннего контроля.

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Правда

Очевидно, что эти сообщения — очередная теория заговора, которую легко разрушить, если разобрать сообщение по пунктам.

Цифровая валюта Центрального банка (CBDC) — это не деньги, а баллы, очки, бонусы за хорошее поведение, которые имеют срок годности и управляются ИИ. У каждой единицы свое целевое назначение. Также в системе CBDC есть штраф — ограничение в правах либо блокировка счета

Что же такое CBDC? Это особая цифровая валюта, выпускаемая Центральным банком страны. В России примером такой валюты служит цифровой рубль, который планируется запустить в работу в ближайшее время.

В Китае, кстати, тоже готовятся к запуску цифрового юаня.

Подобная валюта — это лишь одна из форм денег. Ее появление не будет означать отмены наличных средств и изъятия их из оборота.

Рассмотрим некоторые утверждения, которые после проверки оказываются ложными:

«Эту валюту невозможно накопить, так как она имеет срок годности, получив ее однажды, вы обязаны потратить к указанному сроку».

Это ложь. Данное предположение основано на фейковом сообщении о том, что власти Китая выпустили электронные юани со сроком годности.

На самом же деле ничего подобного не было. Срок годности был установлен для ваучеров цифрового потребления, которые гражданам Китая раздавали в 2022 году. Эти ваучеры не являются цифровой валютой Центрального банка Китая.

Или вот такое: «Валюта имеет целевое назначение, то есть, если вам выдали на топливо, то на еду вы их потратить не сможете».

Это ложь. Ни на каком официальном веб-ресурсе, посвященном цифровым валютам ЦБ, нет такого описания. Кроме того, это предположение не соответствует реальности. В ряде стран уже запущены пилотные проекты по внедрению цифровых валют ЦБ. Например, в Швеции с 2017 года активно внедряется e-krona. У этой валюты нет целевого назначения.

Или такое: «Скорее это ваши баллы, очки, бонусы, которые вы, при хорошем поведении, сможете обменять на товар или услугу. В системе CBDC штраф — это прежде всего ограничения в правах либо блокировка счета».

Это абсолютно необоснованно. Нет оснований предполагать, что Центральные банки государств будут определять, кто имеет доступ к своим средствам, а кто нет. Кроме того, упоминаемая в сообщении система социальной репутации и след углерода не являются причиной для блокировки счетов ни в одной стране мира. Ограничить доступ к счетам возможно только при наличии задолженности перед кредиторами или государством, а также в случае обнаружения подозрительной активности на счетах.

Все эти утверждения оказались фейком. Криптовалюта не ограничена конкретным назначением и сроком действия, банки не определяют, на что она будет потрачена. Решение использовать цифровую валюту принимается каждым человеком самостоятельно. Наличные деньги не исчезнут из обращения с появлением цифровых средств.

Таким образом, информация о том, что цифровая валюта Центрального банка (CBDC) — это не деньги, а баллы, очки, бонусы за хорошее поведение, которые имеют срок годности и управляются ИИ, недостоверна.

В действительности это особая цифровая валюта, выпускаемая Центральным банком страны. В России примером такой валюты служит цифровой рубль, который планируется запустить в работу в ближайшее время. Ни о каких ограничениях годности и штрафах речи не идет.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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