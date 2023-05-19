Мир 19 мая 2023, 14:53 Фейк: Сербия присоединилась к санкциям против России Новость о запрете экспорта в Россию из Сербии оказалась фейком Unsplash

Читать 360tv в

Сообщение о вводе Сербией запрета на экспорт в Россию распространили в СМИ балканской республики. Новость о присоединении страны к антироссийским санкциям оказалась не соответствующей действительности.

Фейк

Некоторые сербские сайты написали, что местное министерство финансов якобы начало вводит рестрикции в отношении РФ через таможенное управление. По этим данным, Белград с 17 мая будто бы запретил вывоз и ввоз продукции в Россию, в том числе сельскохозяйственной.

Реклама

Такие сообщения появились на сайтах Vesti.rs и Danas. Авторы сослались на сведения, полученные от партии ПОКС — «Движения за восстановление Королевства Сербия».

Правда

Сербская таможня опровергла информацию, распространенную ПОКС. Директор таможенного управления Сербии Бранко Радуйко заявил, что страна не вводила никаких антироссийских санкций и не запрещала экспорт в РФ.

«Фермерам, экспортирующим свою продукцию на российский рынок, абсолютно не о чем беспокоиться», — процитировала Радуйко Южная служба новостей.

Глава таможни Сербии назвал безответственными людей, распространивших недостоверную информацию о запрете экспорта в Россию. Подобные действия говорят исключительно о легкомыслии этих лиц и их безответственности по отношению к собственному государству и народу, подчеркнул директор таможенного управления.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.