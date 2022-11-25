Мир 25 ноября 2022, 12:37 Фейк: Россия не входит в ООН Unsplash

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В Сети опубликовали петицию с фейковой информацией о том, что Россия не входит ни в Организацию Объединенных Наций, ни в Совбез ООН, поэтому ее нужно оттуда исключить. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Согласно нынешнему статусу в ООН, Россия не является ни частью Совета безопасности, ни членом ООН, поскольку не прошла процедуру вступления согласно статье четвертой Устава ООН. По этой причине ее надо исключить из организации, утверждается в петиции, написанной на украинском и английском языках и опубликованной на сайте change.org.

Правда

Статус России в ООН как правопреемницы СССР закреплен в уставе организации, и изменить его без внесения правок в документ нельзя.

Устав ООН — догмат, написанный раз и навсегда и не подлежащий пересмотру. Порядок пересмотра положений документа прописан в 109-й статье: для этого собирается Генеральная конференция членов ООН (периодические совещания государств-членов), рекомендации по внесению правок должны поддержать не менее двух третей участников, а в силу они вступят после ратификации двух третей членов ООН, включая всех постоянных членов Совета безопасности.

Для выхода из ООН Россия должна проголосовать за собственное исключение. Одно вето от российской делегации перекрывает даже 14 «за» от четырех постоянных и 10 непостоянных членов Совбеза. Поэтому без желания России никакие исключения невозможны.

Что касается Совбеза, то его постоянные члены, среди которых Россия, Китай, Великобритания, Франция и США, не могут быть исключены.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.