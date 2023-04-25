Мир 25 апреля 2023, 16:47 Фейк: производство риса прекратят из-за повышенных выбросов метана Климатолог Крити рассказал о способах сокращения выброса метана при выращивании риса РИА «Новости»

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Информация о полной остановке производства риса из-за повышенного выброса метана в ходе выращивания разошлась по социальным сетям. Но ученые уже нашли способ, как сократить выбросы вредного газа, влияющего на глобальное потепление.

Фейк

Работников сельского хозяйства якобы готовят к полному запрету по выращиванию риса, так как он производит большое количество метана, что повышает предельную температуру на Земле.

Правда

Рисовые поля действительно выделяют метан, а вместе с ним углекислый газ. Это происходит под влиянием бактерий из почвы, которые поглощают растительную биомассу. Обычно метан выделяется на заболоченных почвах, что свойственно для рисовых плантаций. Но для сокращения его выделения ее нужно уменьшать производство зерна.

Регулировать количество микроорганизмов в почве можно при помощи химических веществ, что приведет к сокращению выбросов метана.

Опубликовавшая исследования о воздействии риса на климат ученый–климатолог Крити Крити объяснила, что фермерам нужно объяснить, сколько нужно воды и удобрений, чтобы сохранить объемы урожая, но при этом сократить объемы выбросов метана. Ряд международных организаций уже выпустили рекомендации по периодическому затоплению полей, чтобы сделать производство риса устойчивее.

Ученые из Швеции создали генетически модифицированный рис, плантации которого почти не выбрасывают в атмосферу метан. Для этого растение снабдили одним из генов ячменя, стимулирующим отложение крахмала в стеблях и семенах растения. Получившиеся зерна оказались более питательными, а в количество углеводов в корнях резко сократилось, что привело к уменьшению почвенных бактерий, производящих метан.

Из этой информации можно сделать вывод, что точку в производстве риса ставить рано, а ученые научились справляться с повышенным выделением метана на полях. Кроме того, ряд стран уже начали корректировать сельскохозяйственные процессы по выращиванию зерна, которые не несут опасности для атмосферы.

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