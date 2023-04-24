Мир 24 апреля 2023, 18:38 Фейк: американский педиатр выпустил исследование об опасности вакцин Исследование доктора Томаса о вакцинах оказалось недостоверным антинаучным маркетингом РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети опубликовали исследование доктора Пола Томаса о том, что вакцинация якобы является причиной всех заболеваний. При проверке информации стало очевидно, что представленные им данные не имеют никакого отношения к реальности.

Фейк

Вакцинация является причиной всех заболеваний, заявил в своем исследовании доктор Пол Томас. В нем специалист решил полностью опровергнуть представление о безопасности всех вакцин.

Реклама

Правда

Есть несколько фактов, которые говорят о недостоверности информации, представленной доктором. Во-первых, медицинскую лицензию педиатра Пола Томаса отозвали с 3 декабря 2020 году по приказу медицинского совета штата Орегон. Начиная с этого дня, лицензиат должен был прекратить заниматься медициной до последующего распоряжения совета.

Таким образом, исследования и заключения Пола Томаса на сегодняшний день не признаются медицинским научным сообществом.

Во-вторых, само исследование не противоречит практике вакцинации. Автор рассуждает о заболеваемости пациентов в ретроспективе. В выводах он указывает на необходимость дальнейших исследований с участием более крупных независимых выборок, чтобы проверить и понять полученные им «неожиданные результаты».

В-третьих, доктор Пол Томас ведет активную деятельность в интернете и медиа. В частности, он издал книгу «План, благоприятный для вакцин: безопасный и эффективный подход доктора Пола к иммунитету и здоровью — от беременности до подросткового возраста вашего ребенка».

Таким образом, очевидно, что его «исследования» направлены на популяризацию альтернативного мнения об опасностях вакцинирования. По сути, это всего лишь антинаучный маркетинг, направленный на обогащение доктора Томаса.

Всемирная организация здравоохранения указывала что убеждения, подобные высказываниям Томаса, представляют собой серьезную угрозу для общественной безопасности.

Таким образом, информация о том, что вакцинация является причиной всех заболеваний, а доктор Пол Томас провел научное исследование, которое полностью опровергает представление о безопасности всех вакцин, недостоверна.

В реальности этот специалист давно утратил медицинскую лицензию на территории США, а его изыскания не признаются научным сообществом. Также данные Томаса опровергает ВОЗ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.