ФБР уже ищет компромат на Маска. США не простили ему слов о российском Крыме и Украине | 360°

Эксклюзив 23 октября 2022, 09:55 ФБР уже ищет компромат на Маска. США не простили ему слов о российском Крыме и Украине ТГ-канал «Голос Мордора»: США не простили бизнесмену Маску слов о Крыме и Украине flickr

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Миллиардер Илон Маск сильно рискнул, начав высказываться об Украине и российском Крыме и задавать неудобные вопросы. Теперь ФБР уже копает под него — и, скорее всего, что-нибудь накопает, рассказал «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Вот все было в шоколаде у Илона нашего Маска. Tesla, ракеты космические, громадная «дура» для полетов на Марс, с которой он нянчился, как с ребенком. Частный предприниматель, который очень неплохо разжирел на государственных контрактах, а по слухам — и на патентах НАСА, катался как сыр в масле и в ус себе не дул. Да и в нынешних событиях сразу же выбрал себе сторону, которая полностью совпадала с линией партии и правительства, и даже начал поставлять на Украину свои спутниковые системы для доступа в интернет. И все вроде бы было хорошо, но…

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Слишком въедливым оказался этот самый Маск и со временем начал задавать неприятные вопросы, да и вообще совать свой нос в дела, в которые его совать не следует. Да еще совершил самое настоящее преступление — признал Крым российским! За такое 15 лет расстрела без права переписки без суда и следствия дают, а он — туда же.

«Невиданная крамола»

Но ничего. В самой настоящей демократии мира, которая просто пронизана всевозможными свободами, на Маска быстро нашлась упряжь. И совсем не важно, что Илон очень многое сделал для США и космической программы, совсем не важно, что он бизнесмен с мировым авторитетом — нечего варежку разевать, когда не положено.

И вот Белый дом решил проверить некоторые сделки Илона Маска на законность. Аккурат сразу после его неполиткорректных высказываний об Украине. И не помогло даже то, что Маск сдал назад и отказался повесить финансирование своего спутникового интернета на Украине на Пентагон. Сам будет финансировать, несмотря на убытки. Так и написал: черт с вами.

Но машинка-то уже запущена, шестеренки вертятся и многомудрые дознаватели из ФБР уже копают под Илона. Тем более что этому нехорошему человеку и сам Диавол, ой, извините, Дональд Трамп, симпатичен. Невиданная крамола!

И ведь накопают. Можно не сомневаться. Там люди умеют работать. Так что даже не представляю, как бедному Илону сейчас надо прогнуться, чтобы избежать проблем. Может, сменить пол и вступить в демократическую партию США. И стать веганом. Но и это ничего не гарантирует.