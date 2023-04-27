Мир 27 апреля 2023, 23:55 Фастфуд-экономия. В США и Европе начали отказываться от картошки фри в McDonald’s BI: посетители McDonald’s в США и Европе стали сокращать расходы за счет заказов в сети Pxhere

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Энергокризис терзает Запад уже несколько месяцев. Счета за газ и электричество взлетели, цены в магазинах — тоже. Из-за этого людям приходится экономить буквально на всем. Очередь дошла и до McDonald’s. Сеть быстрого питания заявила о снижении покупательской активности в своих ресторанах: любители фастфуда решили сберечь бюджет за счет картошки фри.

Меньше еды — больше денег

Представители McDonald’s заявили, что клиенты сети быстрого питания стали заказывать меньше позиций в целях экономии собственных средств. Все меньше людей заказывают картофель фри к бургерам. На доклад руководителей McDonald’s обратил внимание Business insider.

«Мы наблюдаем небольшое снижение количества единиц на транзакцию», — указал генеральный директор компании Крис Кемпчински.

По его словам, несмотря на не слишком высокие цены в ресторанах быстрого питания, отчеты показывают: люди стали отказываться от добавления в свои заказы лишних позиций из меню, к примеру, картошки фри к бургеру.

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«Конечно, покупатель помнит о том, как он тратит свои доллары или евро», — добавил Кемпчински.

Но в компании все равно стараются с оптимизмом смотреть на ситуацию. Кемпчински отметил, что экономическая среда в Европе была «более сложной», чем в США, но дела якобы «выглядят лучше», чем осенью.

Никакой доставки

Стоимость блюд и закусок в ресторанах сети в США за последний год выросла на 7,9%. Еще летом 2022 года McDonald’s сообщил инвесторам, что ряд посетителей, «особенно с низким доходом», перешли к более выгодным предложениям. Они стали заказывать меньше комбинированных блюд.

Больше всего, вероятно, пострадала доставка в McDonald’s. Заказ с такой услугой обычно обходится дороже, чем питание в ресторане сети или еда навынос, отметили журналисты. Дело в том, что за доставку взымают дополнительную плату.

«Думаю, будет справедливо сказать, что рост доставки, <…> безусловно, замедлился», — констатировал Кемпчински.

Он отметил, что подорожание все еще наблюдается, «но это далеко не тот рост, который наблюдали ранее».

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Низкие цены как залог успеха

Несмотря на все сложности, в конечном счете McDonald’s «определенно выигрывает» от экономической неопределенности, выразил уверенность финансовый директор компании Иэн Борден.

По его словам, люди с невысоким доходом с большей вероятностью обратятся к сети быстрого питания из-за ее низких цен.

Несмотря на то, что американцы стали заказывать меньше позиций из меню, сопоставимые продажи McDonald’s в США выросли на 12,6% за квартал. Общие мировые доходы — на 4%.

«Что касается перспектив бизнеса, мы по-прежнему очень уверены в своем положении», — заключил Кемпчински, отметив, что потребительский спрос на продукты сети McDonald’s по-прежнему остается высоким.