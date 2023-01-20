Эксклюзив 20 января 2023, 23:21 Фантомные боли империи. Британия за счет антироссийского трибунала решила вернуть величие Политолог Журавлев: Британия нацелилась на лидерство в Европе через трибунал против России РИА «Новости»

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Предложение Великобритании отдать ей ведущую роль в трибунале против России — это попытка королевства унять фантомные боли по своему имперскому прошлому и стать новым лидером Европы. Но главная цель инициативы — в очередной раз навредить России. Об этом «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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Далее — его прямая речь.

Make Britannia Great again

Великобритания c начала дестабилизации ситуации на Украине во время падения Януковича решила, что это ее шанс снова стать лидером Европы. Сейчас страна решила вернуться к вопросу и отодвинуть Германию, которая явно проигрывает в условиях проведения специальной военной операции. У немецкой экономики сегодня куча проблем — кроме газово-нефтяных, появились еще и страховые. Когда боевые действия проходят рядом, страховка всегда дороже.

Британские власти давно хотели вернуть свое величие. Особенно старался бывший премьер-министр Борис Джонсон. Но действовал настолько грубо, что американцы испугались. Они поддержали его уход с поста главы правительства, потому что поняли: этот парень может всерьез объединить всю Европу, и тогда США не поздоровится. Реальная единая Европа с общей экономикой — серьезный конкурент для Америки.

Сейчас она не является единой. Лидер у нее — Германия, которая хранит свой золотой запас в Соединенных Штатах. Поэтому все не так страшно. Но если Великобритания начнет гасить свои фантомные боли и снова выходить на первое место в Европе, то у Америки возникнут большие сложности.

«Плохие русские»

На практике предложенный трибунал может принимать любые решения. Хотя они не будут юридически законными. Но это не просто антироссийская пропаганда. К примеру, если они выдадут ордер на арест россиянина, а он поедет за границу, даже не в Евросоюз, а, к примеру, на Филиппины, то его там скрутят и доставят в США, Великобританию или на Украину. В зависимости от того, где этот трибунал будет заседать.

Тот же Бут был арестован не на территории США или африканских странах, где он, якобы совершал преступления, а в третьем государстве.

Это будет юридически незаконно, но современная правовая система Запада такое разрешает. Для них она идеологически правильная: русские плохие, а значит, надо их арестовывать и судить.

Без мыслей о будущем

Западные страны при помощи трибунала против нашей страны попытаются прикрыть свои собственные пригрешения. Но их главная задача — портить жизнь России. С точки зрения западных стран, они ни в чем не виноваты. Они видят себя империей добра, которая воюет с империей зла. Какие там могут быть претензии и заявления о преступлениях?

Нужно ждать годы, если Европа к тому времени еще останется, чтобы они пришли в себя и задумались: что мы, собственно, там делали? За что умирали простые люди?

Сейчас им все понятно: гибнут «украинские герои» в борьбе с «мировым злом» в нашем лице. Может быть, в долгосрочной перспективе им нужно прикрыть свои преступления, но явно не сейчас.