Мир 14 ноября 2022, 21:45 Фантазия истощилась. Отказ ЕС от обсуждения новых санкций против России — следствие бездумной политики Политолог Змиев: власти ЕС поняли, что антироссийские санкции бьют по Европе Pixabay

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Евросоюз пока не готов обсуждать введение новых санкций против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так он прокомментировал намеченную на 14 ноября встречу глав МИД союза. Почему европейские власти отказались от очередных антироссийских ограничений и какие потери понесла сама Европа — в материале «360».

ЕС взял паузу

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обозначил позицию Евросоюза относительно введения новых санкций против России. По его словам, ЕС пока не готов обсуждать этот вопрос.

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«Главы МИД Евросоюза не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября», — заявил Боррель. Он уточнил, что вопрос очередного пакета ограничений будут обсуждать, но не сейчас — а пока что специалисты проводят консультации, изучают возможные варианты рестрикций и советуются с юридическими службами. Боррель поспешил заверить, что страны ЕС «не остановились» и в будущем продолжат вводить антироссийские ограничения.

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Отложив на время санкции, в Евросоюзе вновь заговорили о растущей «киберугрозе» со стороны России. Власти ЕС назвали «тревожным звонком» хакерские атаки на европейские страны. Из-за этого там подняли вопрос о более тесном сотрудничестве с НАТО, сообщила газета Daily Mail.

Pixabay

Не смогли отказаться от российских благ

Среди политического руководства Евросоюза возникли разногласия по поводу вводимых против России санкций, сообщило издание The Hill. Авторы статьи отметили, что власти ЕС при всем желании вводить ограничения и снижать зависимость от энергоносителей из РФ оказались не готовы к прекращению поставок российского ядерного топлива.

Часть европейских государств призвала к введению подобного запрета. Издание напомнило, что АЭС в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии получают ядерное топливо от «Росатома». Введение санкций против российской компании немедленно нанесет сокрушительный удар по европейской экономике, добавили журналисты.

Страны Евросоюза отказались вводить антироссийские рестрикции против ряда экономических отраслей, которые считают своими «священными коровами». Речь идет об импорте алмазов и урана из России, а также о перевозках нефти, сообщила газета The New York Times. Журналисты подчеркнули, что ряд выгодных для Европы взаимоотношений с РФ вывели из-под действия санкционной машины, что в очередной раз доказало отсутствие единой позиции по этому вопросу.

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Запад исчерпал запас санкций

Власти Евросоюза уже ввели большую часть возможных ограничений, рассказал «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, каждый новый пакет антироссийских ограничений оказывает все меньшее влияние на хозяйственно-экономическую жизнь страны.

«Россия является абсолютным чемпионом и рекордсменом по объему введенных ограничений барьеров, и здесь возникает ситуация убывающей предельной полезности санкций», — отметил эксперт.

Бархота подчеркнул — в ЕС осознают, что санкции наносят удар по европейскому бизнесу. Пока что в регионе действует система, компенсирующая потери местных производств, но как долго она проработает — не знает никто.

Евросоюз прекратил введение санкций против России по двум причинам, заявил «360» политолог и экономист Евгений Змиев.

«Первая причина — истощилась фантазия. Уже столько санкций ввели против государства, против секторов, против физлиц за предыдущие восемь пакетов, что, в общем-то уже придумать что-то новое практически невозможно», — предположил он.

Второй причиной, по мнению Змиева, является понимание того, что от санкций против России проигрывает сама Европа. Специалист отметил — каждое новое ограничение «вбивает кол в экономический рост» ЕС в целом и каждой его страны в частности.

После начала спецоперации США и страны Запада усилили введение санкций против России. В американском Минфине подчеркнули, что часть ограничений могут оставить и после мирного урегулирования украинского конфликта.