Эксклюзив 11 сентября 2023, 00:38 Фальшивая украинско-польская дружба дала трещину Блогер «Голос Мордора»: Польша имеет свои виды на западную часть Украины РИА «Новости»

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Польша неоднократно заявляла о полной поддержке Украины, а та отвечала «полным уважением и благодарностью». При этом в отношениях двух стран, кажется, наметился раскол — киевские власти возмущены, что Варшава хочет продлить запрет на ввоз украинского зерна. Киев даже начал грозить полякам судом. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально Telegram-канала «360» рассказал, что кроется за идеальным фасадом украинско-польской дружбы и какие цели преследуют обе стороны.

Далее — его прямая речь.

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Плохо скрываемая ненависть

Польско-украинская дружба крепнет с каждым днем. Пока паны Зеленский и Дуда горячо обнимаются и лобызают друг друга в десны, эта дружба аж кипит, шипит и выделяет какие-то очень неприятно пахнущие газы.

По-другому и быть не может, потому что вся эта дружба — насквозь фальшива, а на самом деле, между жителями Малороссии, Карпатской Руси и поляками — пропасть многовековой ненависти. И как ты ее не пытайся замаскировать, замазать штукатуркой и замалевать дешевой краской — все равно все облазит и эту ненависть прикрыть невозможно.

Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Терпеливо ждут поражения

Несомненно — Польша сейчас является одной из стран, которая больше всего помогает Украине. Но это обусловлено всего двумя факторами — Польша ненавидит Россию и имеет свои виды на западную часть Украины. И то, что сейчас делает Украина, полностью соответствует планам Польши. Там не сомневаются в поражении Украины и терпеливо его ждут, чтобы потом, под видом спасителей ввести войска в западные районы обескровленной разбитой Украины. А потом там можно провести референдум, и Польша прирастет двумя новыми воеводствами — Львовским и Волынским.

И Украина ничего не может этому противопоставить. Более того — Польша запрещает даже продажу у себя украинских сельхозпродуктов и готова это делать даже наперекор Евросоюзу.

Какая-то поддержка украинской экономики точно не входит в планы Польши. Оружие и боеприпасы — да, потому что благодаря им бои до последнего украинца приближаются к своему концу, а вот чтобы Украина как-то зарабатывала деньги — извините.

Украине нечего на это ответить. Ну, разве что подать совершенно бесполезный иск в ВТО, который предсказуемо закончится ничем.

Украина ответила фильмом

Или же ответить с другой стороны, еще более хитро. Как? Вы только не смейтесь.

На Украине сняли новый художественный фильм. Про карпатского гуцула, разбойника Ивана Довбуша. Это что-то типа легенды о Робине Гуде, только на карпатский манер. И грабил Довбуш не своих соотечественников (хотя попадались и они), а поляков, из-за чего сложился образ разбойника, как борца за свободу. В Польше к этому герою украинского фольклора отношение не просто отрицательное. Это нечто вроде монстра, которым впору пугать маленьких детей.

И вот, в самый разгар польско-украинской дружбы выходит фильм про этого персонажа. И поляки в этом фильме показаны абсолютно тупыми, жестокими и подлыми уродами. Вот как только плохо можно было их показать — так и показали.

И я очень надеюсь, что в Польше заметят этот фильм. Я бы вообще показал его в прайм-тайм на главном канале польского ТВ. Чтобы мало не показалось.