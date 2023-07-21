Эксклюзив 21 июля 2023, 15:23 F-16 не помогут ВСУ. США поставят истребители с большими оговорками Политолог Гуреев: Белый дом не лукавил, сказав, что F-16 не изменят ситуацию на Украине United States Air Force

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объявил, что истребители F-16 передадут Украине до конца года, но сами по себе они не смогут изменить обстановку на поле боя. Политолог Данила Гуреев назвал «360» три причины, по которым киевскому режиму не стоит возлагать на эту технику больших надежд.

Системы ПВО

«Белый дом не лукавит и действительно говорит правдивую информацию. Причем снова мы говорим не только о F-16, а о поставке любой авиации на территории Украины — она кардинально не изменит ситуацию вообще ни в коем случае», — предупредил он.

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Политолог объяснил это несколькими причинами. Во-первых, система подхода к боевым действиям НАТО и СССР серьезно отличалась. Если первая всегда подразумевала большое количество авиации и упор на нее, то в качестве ответных мер советская модель видела создание огромной эшелонированной обороны. По его словам, Россия как правопреемница Советского Союза сделала большой акцент на развитии систем противовоздушной обороны, и это нашло отражение в нынешнем конфликте.

«Что Россия, что Украина стараются использовать авиацию очень аккуратно, потому что у Украины осталось огромное количество систем ПВО после распада Советского Союза, у Российской Федерации большое количество систем ПВО до сих пор производится», — объяснил Гуреев.

Он предупредил, что после поставки истребители F-16 станут активно сбивать. Украинская армия не сможет их использовать из-за серьезной российской системы ПВО.

Нехватка пилотов

Вторая причина — сжатые сроки поставки и отсутствие специалистов. По словам политолога, технически передать F-16 несложно, но на Украине некому ими управлять.

Здесь тоже возникают определенные трудности, потому что за короткий промежуток времени обучить пилотов невозможно. Советская и натовская системы обучения, даже общий подход к истребительной авиации, кардинально отличаются. Даже если найти несколько украинских пилотов, которые в прошлом летали на МиГ-29, то пересадить их на F-16 будет очень непросто. Данила Гуреев политолог

Генералы НАТО встали перед выбором. Глубокая подготовка пилотов займет много времени, которого нет. Можно обучить военных в ускоренном формате, но это неэффективно. Поэтому, по словам Гуреева, проще ничего не делать.

Репутационные издержки

«И третья причина исходит непосредственно от самих американцев. Она заключается в том, что есть определенные репутационные издержки, которые, в общем-то, США могут понести», — сказал он

Все страны НАТО и союзников США так или иначе задействовали в поставках и обслуживании F-16, на них летал почти весь мир. Наибольшую часть авиапарка в зоне спецоперации уничтожат.

Политолог допустил, что американцы постараются поставить как можно меньше этих истребителей, сделают это с большими оговорками для Украины, тем самым перестрахуются на случай репутационных и других рисков.