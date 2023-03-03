Эксклюзив 03 марта 2023, 16:11 Евросоюз проиграл дипломатическую битву. Признание Борреля — попытка сохранить лицо Политолог Оленченко: Запад признал поражение в намерении изолировать Россию от G20 РИА «Новости»

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что исключение России из G20 не отвечает принципу многосторонних отношений. Глава евродипломатии также напомнил о необходимости «слушать других». О том, почему риторика высокопоставленного чиновника, обычно настроенного враждебно к России, вдруг изменилась, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Боррель признал поражение

Первое, что я хочу сразу обозначить: высказывание Жозепа Борреля воспринимается мной как признание поражения Запада в намерении изолировать Россию от G20.

Это история тянется еще с прошлого года — с того момента, когда председательство в G20 было у Индонезии. Тогда коллективный Запад сильно давил на организаторов, на Индонезию, и, кроме того, оказывал серьезное влияние на других участников «Большой двадцатки».

Состоявшиеся вчера-позавчера заседания показали, что эти усилия Запада оказались безуспешными сразу по двум направлениям.

Во-первых, они хотели в центр повестки дня вынести состояние дел на Украине, но и организаторы, и ряд участников справедливо вернули их к реальности, обозначив, что эта тема не входит в основную повестку встречи.

Во-вторых, они пытались склонить многих участников G20 к тому, чтобы они дистанцировались от России или даже ее осудили. Все это у них сделать не получилось.

Сергей Лавров на встрече министров «Большой двадцатки» / РИА «Новости»

Сохранить лицо

Естественно, теперь Западу надо как-то из этой ситуации выйти, ведь многие показали, что Россию уважают и стремятся к взаимодействию с ней.

Поэтому, чтобы сохранить лицо, как говорят китайцы, Боррель и заявляет, что исключение России из G20 будет неправильным. Но только потому, что они понимают: у них это уже и не получится.

Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 у Культурного центра президентского дворца в Нью-Дели / РИА «Новости»

В то же время санкционный режим сохраняется. G20 — только одно из направлений, где Западом предпринимались усилия по изоляции России. И признание поражения здесь не снизит их активность на других направлениях. Собственно, об этом и сказал Жозеп Боррель.

Элиты в состоянии угара

Сегодня на Западе наметилась тенденция, когда элиты живут своей жизнью, а население — само по себе. Наиболее яркий пример — ряд техногенных катастроф в штате Огайо в США и реакция на эти события федеральных властей.

Президент Джо Байден игнорирует происшествие, а, согласно заявлениям жителей штата, федеральные чиновники появились на месте только спустя несколько недель после катастрофы, их присутствие носит формальный характер.

Когда власти решили улучшить ситуацию в штате Огайо, для чего зараженную землю и воду стали вывозить в соседний штат — Мичиган, не поставив в известность ни руководство, ни администрацию этого штата, это привело к протестам.

Поскольку США претендуют на роль лидера в западном сообществе, такой же манеры поведения придерживаются сейчас многие европейские страны.

Все знают о массовых протестах практически во всех ведущих странах Европы, таких как Германия, Франция, Великобритания, Италия. Население говорит о том, что нужно обратить внимание на экономическое положение, направить усилия на решение социально-экономических вопросов, а элиты находятся в состоянии угара и борются с какими-то химерами, притом пытаются это делать за счет населения.

Что касается решения украинского кризиса. Нынешнее руководство Евросоюза — ни председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, ни Жозепа Борреля — нельзя назвать договороспособным.

Однако я бы их отделил от Евросоюза в целом. Дело в том, что в ЕС есть разные государства, которые занимают различные позиции. Главное, что у нас с ними существуют двусторонние отношения, и в большинстве случаев история этих отношений исчисляется столетиями. А Боррель и фон дер Ляйен — временные явления.