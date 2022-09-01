Когда Европа изменит политику в отношении России | 360°

Мир 01 сентября 2022, 03:53 Поделиться Telegram

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Viber Евросоюз призвали изменить политику в отношении России. Но «стратегической перестройки» не произойдет Политолог Маркелов: Европа мечтает переложить заботу об Украине на США Источник фото: РИА "Новости"

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Евросоюз призвали к «стратегической перестройке» по отношению к России. О необходимости изменения политики заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она перечислила четыре элемента новой стратегии, включающих укрепление обороны ЕС и поддержку Украины. Не исключено, что инициатива Бербок выльется в реальные действия, но финальное решение будет в корне отличаться от первоначального.

Переориентирование политики

Министр иностранных дел Германии выступала на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге. Там она призвала коллег к пересмотру политики ЕС.

«Поскольку [возврата к отношениям, существовавшим] до 24 февраля уже не будет, необходимо „стратегическое переориентирование“ политики в отношении России», — заявила Бербок.

По ее словам, новая стратегия должна основываться на четырех элементах. Первым министр назвала укрепление собственной обороны Евросоюза. Затем шла поддержка Украины и тех, кто выступает против российских властей. Еще одной составляющей должна стать работа с глобальными партнерами по защите международного права.

План совместно разработали глава немецкой дипломатиии министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Документ уже направили на рассмотрение в другие страны Евросоюза.

Источник фото: РИА "Новости"

Сказки Евросоюза

Поэтому подобные заявления носят исключительно рамочный характер, объяснил в беседе с «360» гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Ведь сейчас никто не знает, что будет с миром завтра.

«Сегодня никто не понимает, как будет осуществляться политика Евросоюза и внутри него, и по отношению к России. Поэтому сегодня только обозначается рамка. <…> То есть, другими словами, мы с вами не услышали какой-то пошаговый план. Бербок не сказала, что конкретно будет делать Евросоюз», — пояснил политический советник.

Он отметил, что пока в заявлениях будут звучать лишь намерения и обозначаться рамки.

«Намерение говорит о том, куда они хотят в принципе двигаться в таких вопросах. Второе — рамочная политика. Чем она отличается от содержательной политики? Тем, что внутри рамки можно делать все, что хочешь. Содержательная политика — это набор конкретных действий. С такого-то числа мы делаем какие-то конкретные шаги», — уточнил Маркелов.

Источник фото: РИА "Новости"

Пока все призывы носят декларативный характер. Странам ЕС нужно что-то говорить, чем-то заполнять информационный вакуум и делать какие-то политические заявления.

«Вся Европа только этим и занимается, потому что реальная политика для Европы сегодня — как объяснять народу холода, как объяснять экономику, инфляцию и так далее. А глобальные заявления о России и Украине — это все сказки Евросоюза для самих себя и попытка показать, что они над чем-то там думают», — сказал эксперт.

Другие страны ЕС могут поддержать Германию, но финальное заявление будет на 80-90% отличаться от изначального.

«Германию поддержат, но изменят, поправят, введут дополнительные опции, перепишут содержание и так далее. На словах это будет выглядеть как некий последовательный набор действий, а на самом деле это будет совершенно другая финальная история», — отметил Маркелов.

Европейская лень

Отдельно он остановился на первом элементе новой политики ЕС. Европа хочет укреплять собственную оборону, при этом одновременно поддерживая Украину.

«Европа — абсолютно ленивая лентяйка, которая не занималась развитием оборонного комплекса. У нее нет практически ни одного более-менее технологического института по развитию средств обороны», — сказал политолог.

Маркелов напомнил, что практически все вооружение, которое Европа подкидывает Украине, когда-то было советским. Помогать украинской стороне уже нечем, и европейцы уже сами это признают.

«Все смотрят друг на друга: Европа — на Америку, Америка — на Европу, Германия — на Францию, Франция — на Германию. <…> И сообразно этому ежедневно меняют концепты», — заявил эксперт.

По его мнению, Запад не бросит Украину, но будет манипулировать любым способом уменьшения ее поддержки. Фактическая цель Евросоюза — пережить зиму.

«Поверьте мне, сегодня вся Европа ложится спать и просыпается с одной мыслью — чтобы как можно больше всех этих украинских „головняков“ на себя забрали США. Все политики европейские молятся своим богам и думают: „Господи, ну почему Украина рядом с Европой, а не с Америкой“», — подчеркнул Маркелов.

Власти ЕС хотели бы, чтобы американцы полностью занимались Украиной. Тогда они бы могли спокойно жить, лежать на европейской печке и думать о великом, заключил политический советник.

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