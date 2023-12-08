Мир 08 декабря 2023, 17:51 Изоляция Украины, запугивание и обвинения России. Как Евросоюз оправдывает свою беспомощность Политтехнолог Маркелов: ЕС запугивает сам себя, чтобы не отвернуться от Украины Коллаж: Global Look Press (Keystone Press Agency, Kremlin Pool) / Телеканал «360»

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Зарубежные журналисты объяснили ослабление поддержки, народного духа и постепенно уходящую повестку по Украине извечной фразой: «Во всем виновата Россия». Иностранные СМИ продолжают выпускать материалы о реальной угрозе, которая настигнет Запад, если спонсирование киевского режима прекратится. Однако такой политический трюк стар как мир, и поможет ли он ЕС под эгидой Вашингтона вылезти из долговых обещаний, покажет лишь время.

«На кону судьба Европы», или «Во всем виновата Россия»

Французская газета Le Figaro опубликовала серию аналитических статей под названием «Европа не сдерживает своих обещаний Киеву, хотя на карту поставлена ее судьба». Их посвятили сравнению позиций Украины и России на международной арене. Общий вывод из публикаций весьма неутешителен как для украинцев, так и для европейцев.

Зарубежные обозреватели в который раз пришли к объективному выводу, что Украина, в отличие от России, стремительно уходит «в тень и изоляцию» в международной повестке. Эта тенденция только усиливается по мере сокращения военной и финансовой помощи коллективного Запада. Журналисты подчеркнули: тема поддержки Киева с каждым разом все меньше интересует западных политиков и общество в целом.

Усталость европейцев и раскол Евросоюза — именно то, на что рассчитывал Владимир Путин. <…> Вот уже несколько недель российский президент демонстрирует свое превосходство при благоприятном стечении обстоятельств. Изабель Лассерре французский политический обозреватель

Уточняя «демонстрацию превосходства», журналисты перечислили: российская армия выстояла против ВСУ даже при поддержке НАТО, Путин «разрушил изоляцию Запада и обошел санкции, опираясь на своих союзников на антизападном глобальном Юге, и возобновил зарубежные поездки».

Что «раскалывает» ЕС и Украину

Еще один негативный фактор для Киева — военное противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке, после которого для Запада «украинский конфликт исчез с радаров», отметили обозреватели.

Кроме того, они напомнили, что на самой Украине растет общественное недовольство президентом Владимиром Зеленским. Французы не забыли упомянуть и «стычки» украинского лидера с главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным, что, по их мнению, провоцирует еще больший раскол внутри страны и острое недоверие к власти со стороны украинцев.

Keystone Press Agency / Global Look Press Keystone Press Agency / Global Look Press Keystone Press Agency / Global Look Press Keystone Press Agency / Global Look Press

«Учитывая эти негативные тенденции, все становится еще хуже для Киева в связи с блокированием очередного транша помощи конгрессом США. Очевидно, что Европа не в состоянии обеспечить необходимые объемы поставок оружия и финансовой поддержки Украины без участия Америки. Для этого у европейцев „нет ни средств, ни политической воли“», — подытожили политические аналитики.

Давление через «медийку»

Однако запугивание общества, перекладывание вины и ответственности — традиционный политический трюк с простой цепочкой: Украина обвиняет Евросоюз и США, а коллективный Запад — Россию и Китай, заявил «360» генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» и политический советник Сергей Маркелов.

Этот прием описывали еще в древних учебниках по политологии. Страны тем самым пытаются хоть как-то сохранить свое лицо и репутацию перед избирателями. Хотя понимают, что работает это скудно, но все равно действуют «по старым лекалам» времен после Второй мировой войны: придумай себе внешнего врага и делай его виноватым во всех внутренних государственных проблемах своей страны. Сергей Маркелов политтехнолог

При этом эксперт отметил один нюанс. По его словам, складывается впечатление, что Запад через медийное пространство сам себя пытается «поддернуть», как бы уговаривая продолжать спонсировать киевский режим, хотя ясно, что он бесполезен.

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Ежедневные публикации материалов, призывающие европейцев и американцев продолжать поддержку Украины и поставлять хоть какое-нибудь оружие, политтехнолог назвал «глупостью за глупостью». Собеседник «360» объяснил: коллективный Запад тем самым хочет распространить страх перед якобы неизбежным будущим.

«Союзники Зеленского твердят, что если они перестанут поддерживать Киев и выделять ему деньги, то Россия в итоге пойдет на Европу, а потом будет воевать с Америкой. Пропаганда уже не работает, поэтому они используют эту старческую глупость запугивания», — констатировал Маркелов.

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Поскольку Евросоюз исполняет истинную волю Вашингтона, он не будет называть настоящие причины происходящего и героически перекладывать всю вину на себя, согласился украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Несмотря на это, в разговоре с «360» он напомнил: коалиция несогласных, в составе которой уже есть Венгрия и Сербия, с поддержкой Украины постепенно увеличивается.

«Остальные европейские страны пока им завидуют, потому что многие хотят присоединиться к этому кругу, однако руководство почему-то пока еще не может себе этого позволить. Тем не менее правительство будет меняться, и, возможно, в дальнейшем государств, которые откажутся от спонсирования киевского режима, будет намного больше», — заключил политолог.