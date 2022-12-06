Эксклюзив 06 декабря 2022, 13:52 Подчинять и властвовать. Европейцы стараются ускользнуть от «опеки» США Политолог Светов рассказал, как США привыкли обращаться с союзниками freepik

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Союзники уже не так безоговорочно доверяют Белому дому, сообщили китайские СМИ. Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» пояснил, что это неудивительно: антироссийские санкции больно ударили по Европе, а вот Соединенные Штаты остались в безопасности и даже подзаработали. Поэтому все больше европейских политиков стремятся выйти из-под навязчивой американской «опеки».

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Далее — прямая речь.

США привыкли командовать

Элемент недоверия всегда есть между любыми союзниками — не все интересы могут совпадать. Но США за годы после Второй мировой войны выстроили систему, в которой они начальник, все остальные — подчиненные.

Американцы долгое время тренировали союзников, и они привыкли безропотно действовать по приказу. Подчиненные Соединенных Штатов должны четко выполнять те требования, которые перед ними ставят.

Если приказы не выполняют, за это следует наказание. Например, когда США приняли решение о вторжении в Ирак, Франция их не поддержала. В ответ американцы развернули движение «Прекратим пить и есть все французское — накажем их!».

Именно так вся Европа влезла в конфликт на Украине на стороне США, туда же подтянули Австралию и Японию. Но были и страны, решившие не ввязываться. Они заявили Штатам, что у них есть свои проблемы.

Нужна смена элит

Вопрос неподчинения сейчас прорезался в ситуации с ущербом, который несут союзники американцев от санкций против России. Вдруг оказалось, что экономические запреты болезненны для Европы. А вот США их проходят без особых проблем, еще зарабатывая на этом.

Соединенные Штаты заставили европейцев отказаться от российского газа и стали поставлять свой, но уже намного дороже. Так же происходит и в других вещах. Поэтому некий разлад между Европой и США действительно идет, но переоценивать его не стоит.

Влияние Вашингтона — экономическое, политическое и военное — по-прежнему очень серьезное. Кроме того, сейчас везде во главе стран — союзниц американцев стоят элиты, приученные к тому, что на первом месте интересы США, а уже потом — их государств.

Нужна смена элит. Пример — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он действует в интересах своей страны — так, как он их понимает. Чем больше такого рода политиков будет в Европе, тем сложнее американцам будет командовать.

Конечно, это не значит, что эти политики разорвут союзнические отношения с Соединенными Штатами Америки, но решения в духе «мы приказали — все выполнили» будут принимать с большой сложностью.

Из-за этого, в частности, и в НАТО, и в Европейском союзе сейчас обсуждают вопрос об отказе от принципа единогласия, когда нужно, чтобы все поддержали какое-либо решение. Теперь хотят внести порядок голосования большинством.

Китай учится на чужих ошибках

КНР получает свою выгоду в нынешнем политическом противостоянии России с США и ЕС. Китайцы регулярно выступают с какими-то обличительными заявлениями в сторону Запада, но продолжают с ними торговать.

Это логика современного мира: никто не хочет разрыва и раскола этих отношений, все хотят, чтобы отношения были, но равноправными. Если возникают какие-то разногласия с партнером, нужно пытаться разговаривать, выяснять мотивы поступков, а не объявлять санкции и эмбарго.

Цинично глядя, Китай наблюдает за Украиной как за полигоном, на котором идет испытание российского, американского, натовского оружия. Кроме того, китайцы извлекают для себя уроки из политических противоречий: как действовать, какие принимаются санкции, как их обходить. Учатся на чужом опыте.