Мир 03 марта 2023, 04:16 Европейцы давно смирились с принадлежностью Крыма. Мечтами о полуострове тешат себя лишь украинские националисты Политолог Донцов: общество в Европе на уровне осознания считает Крым частью России РИА «Новости»

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В Париже прошла премьера французского документального фильма «Крым. В сердце войны цивилизаций». Картину встретили овациями. Западная общественность на уровне осознания считает полуостров частью России, заявил политолог Никита Донцов. В беседе с «360» он отметил, что украинские националисты могут еще тешить себя какими-то мечтами, но всем очевидно, что в Европе и США их надежды никто всерьез не рассматривает.

Фильм о жизни

Премьера картины «Крым. В сердце войны цивилизаций» состоялась в преддверии девятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Авторами фильма стали документалисты французского онлайн-портала журналистских расследований Omerta. В своей работе они рассказали о жизни полуострова.

Создатели картины приехали в Крым в разгар сезона и свободно работали над созданием фильма, отметил ТАСС. Они сами выбирали места съемок и по собственному усмотрению определяли собеседников.

Как отметили создатели картины, они стремились, чтобы с экрана прозвучало как можно больше личных свидетельств. Аудитория тепло встретила фильм.

Крым — часть России

Политолог Никита Донцов считает, что на Западе уже на уровне осознания все смирились с тем, что Крым — российский регион. Он отметил, что высказывания об этом достаточно часто звучат из уст лидеров западных стран. Как заметил политолог, сейчас, в контексте конфликта на Украине, западные страны не выводят в повестку Крым.

РИА «Новости»

«То есть сейчас, когда они (лидеры западных стран — прим. ред.) призывают вывести войска [из зоны СВО], освободить какие-то территории, речь о Крыме-то не идет. Никто всерьез не рассматривает такую возможность. Констатация того, что Крым — это российский регион, что люди, которые живут в этом регионе, ощущают себя гражданами России, это, я думаю, передает в целом общее настроение», — сказал политолог.

Он пояснил, что ситуация с Крымом все-таки была довольно специфической, поскольку все всегда понимали, что это российская земля. Жители полуострова полностью являются представителями российской культуры и говорят на русском языке.

И Крым никто всерьез «возвращать» и не планирует, кроме, может быть, украинских националистов, которые еще тешат себя какими-то мечтами о Крыме. Очевидно, что в Европе и в Америке никто всерьез не рассматривает эту историю. Никита Донцов политолог

При этом украинские власти по-прежнему считают Крым «своей временно оккупированной территорией», и вводят ограничительные меры против тех, кто посещает полуостров. Одним из последних таких случаев стало внесение в базу украинского сайта «Миротворец» журналиста NBC Кира Симмонса. Он поехал в Крым на поезде из Москвы и пообщался с жителями полуострова.

В Европе больше понимают Россию, чем в США

Понимания того, что Крым является частью России у европейцев больше, чем у американцев. Дело в том, что жители европейских стран немножко ближе к российским реалиям, считает Донцов. Они, по его словам, понимают географически, где и что находится, в отличие от тех же американцев, которые не смогут на карте указать ни Украину, ни Крым.

«Если говорить именно про обывателей, простых людей, то я думаю, что европейцы все-таки больше понимают эту историю», — считает политолог.

Жители европейских стран изучали историю, и то, как их солдаты в разные периоды предпринимали попытки высадиться в Крыму. Но ни для кого из них это хорошо не закончилось.

РИА «Новости»

«И поэтому, мне кажется, они все-таки понимают, что Крым — русский. Были и русско-турецкие войны, и потом мы знаем, что интервенты высаживались там во время Гражданской войны в России, то есть были попытки прийти туда, но все закончилось достаточно печально для них», — напомнил Донцов.

США же, по его мнению, находятся достаточно далеко, и если там и есть толковые эксперты по России, которые отдают себе отчет в том, что здесь происходит, то это точно не на уровне массового сознания, которое все-таки подпитывается средствами массовой информации. А американские СМИ, как заметил политолог, любят создавать какие-то воздушные замки и вводить в заблуждение.

«В целом, надо понимать, я считаю, что признание Крыма — это вопрос исключительно политический», — заметил Донцов.

Он добавил, что когда наступит время, тогда лидеры западных стран официально признают Крым российским регионом. Причем де-факто все уже с этим смирились.