Эксклюзив 13 марта 2023, 16:03 Европе предрекли громкие отставки из-за поддержки Украины Политсоветник Маркелов: люди в ЕС стали осознавать неправильность текущей политики РИА «Новости»

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Все больше европейских политиков и обычных людей стали осознавать провальную политику ЕС, касающуюся в том числе поддержки Украины. Пройдет еще немного времени — и таких голосов станет больше, а в Евросоюзе вполне вероятны громкие отставки. Такое мнение политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов выразил в беседе с «360».

По его словам, сегодняшние лидеры основных государств Европы находятся в американско-украинском политическом гипнозе и ведут себя совершенно неадекватно с точки зрения здравой оценки ситуации. При этом просыпаются более независимые депутаты, политики, население, общественные организации, которые видят, куда реально все движется.

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«Мы видим, что голос смелых политиков, общественных организаций среди общего шума начинает расти. Я думаю соотношение [этих людей к тем, кто находится под гипнозом] 30 на 70%, а в некоторых странах — 40 на 60%. То есть голоса здравой оценки этого конфликта [увеличиваются]», — отметил Маркелов.

Когда одни политики говорят о поставках оружия для завершения конфликта, другие понимают абсурдность такого мышления, подчеркнул эксперт.

«Та Европа, которая изображает из себя Европу, — она не проснулась. А та Европа, которая просыпается, потихоньку становится мейнстримом», — сказал он.

По его оценке, к лету в странах ЕС станет еще больше людей, который выступят против проводимой политики.

«А к осени, если конфликт продолжится, количество здравых голосов и количество бунтов общественного сознания по европейским странам будет прокатываться все больше и больше. Я не удивлюсь, если к осени будем обсуждать всякие отставки — хоть [главы Еврокомиссии Урсулы] фон дер Ляйен, хоть [канцлера ФРГ Олафа] Шольца — или, по крайней мере, попытки создавать историю с их отставкой», — заявил политический советник. Также он допустил, что крупные митинги по поводу текущей политики ЕС могут пройти в Европе.

«Туда все и идет», — резюмировал он.

Ранее бывший член Европарламента Флориан Филиппо из Франции предложил перестать идти на поводу у главы Еврокомиссии и ЕС. Также он призвал жителей Европы выйти на митинг, чтобы власти услышали их позицию.