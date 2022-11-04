Виновники и последствия экономической войны России и Европы | 360°

Эксклюзив 04 ноября 2022, 09:07 Европе надоест «экономическая война». Может быть, тогда Россия протянет ей руку помощи Публицист Новоселов: весной европейцы задумаются, нужна ли им экономическая война с РФ Митинг против бедности в Германии / РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал о причинах и виновниках «экономической войны» России и Европы, а также о ее последствиях и будущем.

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Далее — прямая речь.

Россия не объявляла никому экономической войны, и у нее нет никаких целей, достижение которых можно было бы расценивать как «победу». Экономическую войну объявила Европа — в форме введения беспрецедентных экономических санкций против Москвы.

Когда эти ограничения только вводились, европейские чиновники называли их целью «ослабить российскую военную машину и экономику, чтобы сделать ведение боевых действий на Украине невозможным для России» и «стимулировать смену режима».

РИА "Новости"

Российская экономика чувствует себя все лучше с каждым месяцем, а предприятия оборонной промышленности работают в три смены и существенно нарастили объемы производства по сравнению с предыдущим годом. Вооруженные силы имеют все необходимое, в том числе снаряжение, технику и боеприпасы.

Хотя государство ценит поддержку армии добровольцами и специальными фондами, власти неоднократно подчеркивали, что острой нужды в пожертвованиях нет. Когда некоторые регионы предложили отменить празднование Нового года и отправить сэкономленные деньги на помощь армии, Кремль официально заявил: о таких вещах думать не нужно.

Сам Кремль тоже стоит на месте, все органы власти работают в нормальном режиме. Так что непохоже, что какие-то из поставленных Европой целей экономической войны выполнены или хотя бы могут быть выполнены

Со временем европейцы придумали себе еще одну цель — добиться полной независимости от российских поставок энергоресурсов и всего остального, заменить Россию другими поставщиками. Хотя Россия оставалась стабильным и надежным поставщиком в течение десятилетий, европейцы пошли на разрыв этих связей без колебаний. Причем даже тогда Россия не стала мгновенно прекращать поставки и вызывать искусственный кризис — поставки энергоресурсов через Турцию, Украину и Польшу продолжаются и сейчас.

В любом случае европейцы могут смело хвалиться достижением этой цели. Европа становится независимой от российских энергоресурсов, продуктов питания и всего остального. Что касается цены, то вряд ли европейские власти об этом думали. Они точно не останутся голодными, в отличие от их граждан.

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Возьмем, к примеру, Великобританию, входящую в число наиболее ярых противников России в Европе и подозреваемую в актах непосредственного саботажа против российской и германской инфраструктуры, которые помогли Европе одержать эту «победу».

Согласно последним данным, за последний месяц в Великобритании 9,7 миллиона взрослых и более четырех миллионов детей оказались за чертой продовольственной бедности, то есть не могут себе позволить трехразовое питание каждый день. Они представляют 18,4 процента всех домохозяйств в стране.

Если посмотреть на схему ниже, мы увидим, что еще в январе этого года доля таких домохозяйств составляла 8,8 процента. Совпадение? Возможно.

Зеленый — черта средней / серьезной продовольственной бедности. Начало графика приходится на период первого локдауна во время пандемии. Красный — уменьшают порции / пропускают приемы пищи. Темно-оранжевый — испытывали голод, но не могли поесть. Светло-оранжевый — не ели целый день / Food Foundation

Другие западноевропейские страны сталкиваются с похожей ситуацией, и число нуждающихся там заметно выросло по сравнению с предыдущим годом. Растущий приток беженцев еще больше ухудшает эту статистику, а хваленая система социальной поддержки перестает справляться с нагрузкой и близка к полному краху.

Похожа ситуация в Европе на победную? Тенденции очевидны, притом что настоящий кризис там еще даже не начался. Зима близко, и хотя этот сезон ЕС переживет, цена может оказаться слишком высокой. Может быть, уже следующей весной некоторые европейцы задумаются, нужна ли им такая «победа» в экономической войне с Россией?

Что до России, у нас все хорошо. Мировой продовольственный кризис не повлияет на одного из крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Россия обязательно поможет беднейшим странам третьего мира пережить тяжелые времена.

Что касается Европы, то, когда ей надоест эта «экономическая война», может быть, Россия и протянет ей руку помощи.