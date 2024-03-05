Эксклюзив 05 марта 2024, 15:22 Европа стала Украиной Писатель Беседин: Закат Европы уже близок Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Странам Запада пора прекратить поддерживать Украину и заняться решением собственных проблем. Современная Европа постепенно возвращается в Средневековье. Все это может привести к ее закату, заявил «360» писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

Член госсовета Франции Арно Кларсфельд заявил следующее: Украине не место в Европейском союзе, потому что она отменяет русскую культуру и ставит памятники Бандере. Месье Кларсфельд, безусловно, владеет материалом. Его родители известны тем, что занимались разоблачениями нацистов после окончания Второй мировой войны. Их называют охотниками за нацистами. Так что кто такой Бандера, Кларсфельд знает прекрасно.

Однако Арно недоговаривает.

Неужели только Украина пыталась отменить русскую культуру? Да, несомненно, Украина продвинулась в этом дальше всего — переименовала улицы, снесла или сломала памятники, сожгла книги.

Потомок тех, кто боролся с нацистами, знает и понимает, чей это почерк. Но ведь и Европа пыталась отменить русскую культуру. В той же Франции, например.

Другой вопрос, что сделать ей это не удалось.

Невозможно изъять из общего цивилизационного кода Рахманинова, Чайковского, Стравинского, Эйзенштейна, Станиславского, Кандинского, Чехова.

Но ведь пытались же! И серьезные европейские люди с отутюженными лицами рассказывали, что все русское агрессивно и порочно.

Почему? Да потому что между европейцем и русским всегда, как писал Шпенглер, будет лежать экзистенциальная пропасть.

«Морковка для ослика»

Но есть и еще один важный момент. Его можно сформулировать так: Европе нужно заниматься собой, а не разжигать конфликт на Украине по указке британцев и американцев. Очевидно, что Украину никогда не собирались принимать в Евросоюз. Парижу, Берлину, Брюсселю нужно было только одно: чтобы как можно больше украинцев и русских погибли в братоубийственной войне. История со вступлением Украины в Евросоюз стала чем-то вроде морковки для ослика.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency / Global Look Press

Да, Украина не стала частью Европы. Однако сама Европа в каком-то смысле стала Украиной.

Все лучшие европейские достижения, цивилизационное наследие Старого Света отменяются в угоду чудовищно сомнительной новой морали. Об этом пишет Мишель Уэльбек, об этом писал Умберто Эко.

Европа погружается в Средневековье, высокотехнологичное Средневековье, где ведется главная война — против человека и человечности. И эта Европа ждет своих варваров, которые хотят прийти и покарать проклятых белых господ.

Интеллектуальное, свободное — все это остается для Старого Света в прошлом. И главное — в прошлом остается миссия Европы.

Она подменяется суррогатом человеконенавистнических идей, с помощью которого ведется битва на уничтожение европейской идентичности.

Так что Арно Кларсфельд, конечно же, говорит правильные вещи, но в своих размышлениях он явно не идет дальше, недоговаривает. Меж тем по Европе уже давно бродит признак украинства — проклятый дух лжи, примитивизации и разрушения. Скоро он соединится с «моралью» нового мира и миграционными проблемами — и мы увидим что-то вроде заката Европы. Очередного, да, но весьма мощного.