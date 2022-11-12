Эксклюзив 12 ноября 2022, 15:59 (обновлено: 12 ноября 2022, 17:19) Европа решила сделать хорошую мину при очень плохой игре «Голос Мордора»: индустрия Европы оказалась под угрозой из-за рецессии РИА «Новости»

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Рецессия уже не опция, она суровая реальность. И как бы она не переросла во что-то похуже, потому что сейчас под угрозой находится индустриальный сектор Европы. Он не справляется с ценами на электроэнергию и газ, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Бегство из Европы

Многие компании уже просто бегут в те страны, где энергия стоит вменяемых денег и позволяет вести деятельность. Автомобильные гиганты смотрят на США, крупнейший химический концерн Германии BASF — на Китай. И это только то, что на поверхности.

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По сути, при нынешних ценах на энергию нерентабельным становится все промышленное производство Европы. Надо либо сильно повышать цены на продукцию, но тогда ее не будут покупать, либо бежать в другие страны. Третьего не дано.

Европа избавляется от индустрии

Помните, какое-то время назад было модно называть современную западную экономику постиндустриальной? Мол, главное в ней — финансовый сектор и сфера услуг, а индустрия — это так, совершенно пристяжное ко всему этому, такой себе рудимент.

И вот теперь Европа от этого рудимента избавляется. Но у меня есть плохие новости. Дело в том, что и финансовый сектор, и сфера услуг — все это держалось на промышленности. Да, эти сферы самостоятельно генерировали новые деньги, в очень больших количествах, но базисом, на котором все держалось, все равно было производство. Даже для абсолютно деиндустриализированных стран ЕС типа прибалтийских. Соска, которую они сосали, все равно находилась в тех странах, которые были индустриальными.

Германию и Францию ждет крах

Кто-то сейчас пытается выкрутиться и сохранить свою индустрию. Кто поумнее. Нидерланды втихую отменяют кучу санкций против России, Венгрия вообще старается избегать участия во всем этом дурдоме, и эти примеры не единичны. Но что касается Германии и Франции — они уже положили головы своей промышленности на плаху чужих интересов.

Без индустрии не будет ни финсектора, ни сферы услуг. Будет огромная армия лишних людей, которых придется содержать на пособия. А эти пособия — траты из бюджета. Тут остается либо взвинчивать налоги для того, что еще работает, либо печатать деньги. К чему это приведет — всем известно.

Экономика Европы становится по-настоящему постиндустриальной. Прямо как в мечтах либеральных визионеров. Только вот народу это точно не понравится.