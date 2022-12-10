Эксклюзив 10 декабря 2022, 22:23 Европа разожгла конфликт на Украине Голос «Мордора»: в Европе все делали для того, что на Украине разгорелся конфликт Pxhere

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе недавно заявил, что вина за конфликт на Украине лежит на Европе. Там прекрасно знали о предпосылках конфликта и сознательно все делали для того, что на Украине разгорелся военный конфликт, рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь.

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Бывшие политики прозревают

Вы же знаете эту тенденцию, когда бывшие политики внезапно прозревают? Не обошло это и бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, который недавно заявил, что вина за конфликт на Украине лежит на Европе:

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«Европа в течение многих лет „отводила глаза“ от конфликта на Украине, между тем про его предпосылки сейчас стараются не вспоминать».

Не буду сейчас иронизировать на тему того, что все бывшие прозревают. Потому что в противовес тому же Штрахе есть Меркель, которая призналась, что минские соглашения были самым настоящим обманом России для того, чтобы дать Украине время вооружиться.

Получается, что господин Штрахе просто был не в курсе, к чему на самом деле все шло. Его слова о том, что в Европе что-то там забывают — слишком уж наивны. В Европе ничего не забыли по одной простой причине — там сознательно все делали для того, что на Украине разгорелся военный конфликт.

Украину хотели сделать врагом России

Курс на это был взят даже не в 2014 году, а гораздо раньше. В принципе, первый украинский майдан уже был направлен на то, чтобы сделать врагом России, но население тогда еще не было обработано достаточно для того, что воспринять новую политическую реальность. И потому Ющенко смог усидеть лишь один президентский срок, а вторые выборы с треском провалил.

Но те, кто хотели конфликта и превращения Украины в ярого врага России на этом не успокоились и продолжили свою работу. Надо признать, что у них получилось.

Предпосылки конфликта создавались в Европе

Все, что происходит сейчас — результат совместной работы европейских политиков и их американских хозяев. Понятно, что любой конфликт на территории Европы вреден для экономики, и нынешние события отлично это демонстрируют, но о европейских интересах никто и не думал. И американцы готовы были положить Европу на алтарь своей борьбы за мировое господство. А такие европолитики, как Меркель — самые настоящие сотрудники колониальной американской администрации, которым на свои страны вообще наплевать.

Так что герр Штрахе совсем не прав — Европа прекрасно знала о предпосылках конфликта на Украине. По одной простой причине — это предпосылки и были созданы в Европе. Сознательно, зная, к чему все это приведет. А сам бывший вице-канцлер Австрии, видимо, не такая уж важная птица, чтобы его посвящали в самые сокровенные планы.