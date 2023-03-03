Мир 03 марта 2023, 00:45 Европа — расходник для противостояния США с Россией. Американцы не потерпят появления аналога НАТО Политолог Коровин: Европа — расходник для противостояния США с Россией наподобие Украины Unsplash

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Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу создать альянс по подобию НАТО, но только без участия Соединенных Штатов. Европейцы считают себя защищенными, потому цепляются за военный блок. Но ЕС не понимает, что НАТО работает в качестве американской оккупации. А сами европейцы — расходный материал для противостояния США с Россией. Такую же роль сейчас выполняет Украина.

Аналог НАТО без США

Венгерский премьер-министр Орбан призвал Евросоюз организовать аналог НАТО без участия США. Он считает, что странам Европы стоит подготовиться к тому, чтобы научиться самостоятельно себя защищать.

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«Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году», — заявил Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche.

Также он назвал главную проблему президента России Владимира Путина. По его мнению, камнем преткновения стало военное размещение США рядом с российским границами. Речь идет об американских ракетных базах, которые уже создали в Румынии и Польше.

Орбан считает, что проблематичным моментом для России станет возможное вступление Украины и Грузии в НАТО. Если это произойдет, то на территории этих государств блок также сможет разместить свое вооружение.

Венгерский премьер признался, что понимает мотивы действий российского лидера, но не поддерживает поступки. А Запад не принимает политику Путина, потому что «это другая цивилизация».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / РИА «Новости»

Еще один венгерский политик, представитель правой партии Mi Hazánk Элед Новак, предложил наложить вето на расширение НАТО, когда в парламенте начались обсуждения ратификации членства Швеции и Финляндии в альянс. По его мнению, европейский мир можно сохранить, если только у России и блока не будет общей границы. Сам Орбан пояснил, что Венгрия поддерживает вхождение Финляндии и Швеции в НАТО. Но депутаты не особо хотят ратифицировать их присоединение к альянсу. Дело в том, что финские и шведские власти говорят «бессовестную ложь» о Венгрии.

США используют альянс для оккупации Европы

Орбан является популистским и демократичным политиком. Маргиналом его считают только в США, заявил «360» директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин. По его словам, венгерский премьер пытается докричаться до Европы и объяснить элитам, что их давно оккупировали Соединенные Штаты.

«Блок НАТО создан для фиксации американской оккупации Европы. Именно для военной фиксации, чтобы ни одно европейского государство, оккупированное США, даже не мечтало о выходе из этого блока в страхе перед американской военной машиной. То есть блок НАТО — это не безопасность, а оккупация плюс агрессия против России», — сказал эксперт.

Агрессия против России основана на геополитическом противостоянии НАТО во главе с США. Американцы же используют Европу в качестве своего плацдарма и ресурсной базы для военных авантюр. Поэтому европейцам не стоит рассчитывать на безопасность в составе альянса, пояснил Коровин.

Если они хотят обрести покой и защиту, то стоит задуматься о создании европейского военного блока. Он будет стоять на страже интересов европейской цивилизации, заверил политолог. Европе нужно освободиться из-под американской оккупации и заняться собственной безопасностью, гарантом которой являются дружественные или даже союзнические отношения с Россией, отметил эксперт. Но этого никогда не допустит Вашингтон.

Пока НАТО будет находиться в Европе, и американская военщина будет присутствовать в европейских странах, Европа будет расходным материалом для американского противостояния с Россией наподобие нынешней Украины. Об этом и говорит Орбан, обращаясь к европейским массам, а не к нынешним проамериканским европейским элитам. Валерий Коровин Директор Центра геополитических экспертиз, политолог

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Европа не суверенна. Свой суверенитет она может обрести, только создав военный блок и получив независимость от Вашингтона в союзе с Россией, добавил Коровин.

Отдельная структура в Европе американцам не нужна

По словам экс-посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника, как только поднимался вопрос о создании отдельной европейской силовой структуры, американцы тут же делали все для того, чтобы этого не допустить. Такая организация им в Европе совершенно не нужна, заверил он. Подобные блоки среди европейских стран создали бы серьезные риски для США.

«История показывает, что в такого рода блоках, если на них не воздействовали англосаксы, то Франция пыталась выстраивать отношения с Россией, то Германия. <…> Поэтому в данном случае крайне сложно прогнозировать, что он был бы прям уж очень враждебен по отношению к России. Потому что слишком близко находятся к границам», — подчеркнул Мирошник.

Вопрос нейтралитета и буферной зоны в таком случае встал бы крайне серьезно. И если европейцы не пользовались бы поддержкой США, то такой блок имел бы совершенно иной статус. Мирошник напомнил, что контрольный пакет акций НАТО принадлежит США.

«Поэтому это продолжение политики американцев, которые ее реализуют уже посредством НАТО, используя своих партнеров в этом случае. То есть предлагают скинуться на то, чтобы реализовать американские идеи», — добавил бывший посол.

Так что НАТО без Соединенных Штатов практически невозможен ни с точки зрения финансов, ни с точки зрения военных возможностей, заключил Мирошник.