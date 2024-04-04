Эксклюзив 04 апреля 2024, 12:15 Европа предрекла войну с Россией: сценарий потянет на компьютерную игру, не меньше! Обозреватель Бер: британский сценарий «войны с РФ» похож на компьютерную игру Телеканал «360»

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За последнее время в Европе неоднократно звучали предупреждения о якобы надвигающемся вооруженном конфликте с Россией. Зачем на Западе делают подобные заявления, и какими прогнозами там угрожают, разобрался обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

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Европа собирается с силами и готовится к войне с Россией: Франция подготавливает войска, прибалты и поляки проводят учения, а румыны заявили о новом законопроекте, который разрешит им интервенцию на территорию других государств. Неужели после разгрома ВСУ нашей армии придется еще разбираться и с Европой, или это какой-то хитрый ход от Великобритании?

Великобритания как стратег планеты всей

Кто в геополитическом мире больше других любит просчитывать все ходы наперед? Все известия из Франции или любой другой европейской страны о том, что Россия нападет на Европу, генерируются оттуда. СВО не прекратилась в первый месяц своего начала тоже из-за Великобритании и вмешательства в переговоры тогдашнего премьера Джонсона. И Великобритания приложит любые усилия, чтобы СВО длилась как можно дольше.

Пока длится СВО, британцы будут работать со своими скрытыми агентами в России, чтобы они уничтожали нашу страну изнутри. И они делают это! Пока, наверное, только половина из вас догадывается, о чем я.

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Так вот, не забыли еще, как Франция каждый день грозится отправить своих солдат на Украину? А как Польша проводит учения на границе с Белоруссией или скандинавы с эстонцами в Балтийском море?

Теперь к этому подключилась Румыния. Каков план потомков рода Дракулы?

Украинские соседи активно готовятся к чему-то: в Бухаресте хотят принять новый закон об обороне, по которому можно будет вводить войска на территорию других стран для «защиты румынских граждан» в ответ на «гибридные угрозы».

Звучит очень круто. Зуб даю — это они у нас, наверное, подсмотрели и решили, что Румыния тоже так может.

Каков план потомков рода Дракулы? Это интервенция. Работать будет просто: мобилизация полиции и создание «Национального военного командного центра», который объединит всех силовиков Румынии.

Чтобы активировать эту способность, понадобится немного — решение румынского президента и одобрение Высшего совета нацобороны. Законопроект готовит Минобороны Румынии, и они вскоре предложат вынести его на обсуждение.

Пена в Европе закипает из-за обвала фронта на Украине

Именно поэтому с ненавистью напоследок достают туда, куда пока еще могут. Потому что потом возможности не будет.

Этим летом русская армия будет продвигаться на запад Украины: где меньше сил будет у ВСУ, там прорыв и окружение будут проходить быстрее, по логике. Газета Politico по делу описала грядущие перемены на полях СВО, причем ссылается на украинских высокопоставленных офицеров.

Те повествуют, что благодаря гораздо большей численности войск и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, скорее всего, сможет «проникнуть через линию фронта и разрушить ее на некоторых участках».

РИА «Новости»

«Сейчас Украине ничто не может помочь, поскольку нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту большую массу войск, которую Россия, скорее всего, бросит на нас. У нас нет таких технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», — признались офицеры.

И, пожалуй, это правда — Франция пообещала передать несколько сотен своих старых 40-летних БМП. Но это просто равносильно плевку в лицо Зеленского, потому что эти железные коробки вообще бесполезны.

А в Европе все пророчат конфликт с Россией

Вот, предлагаю выдержку из британской газеты по этому поводу — якобы произойдет в 2044 году. Тезисно озвучу эту ерунду.

Сначала русские хакеры якобы парализуют работу транспорта в Испании, Франции, Италии и Турции. После этого Россия нанесет массированный ракетный удар по инфраструктуре Финляндии, Германии, Франции и Британии (при этом Daily Mail подчеркивает, что бить русские будут непременно по гражданским объектам).

Далее начинается наземная операция. Управляемые искусственным интеллектом танки атакуют страны Прибалтики, пехота захватывает Сувалкский коридор. Наземная атака будет осуществляться через территорию Белоруссии, которая обозначена как союзник России.

Русский флот тем временем перекрывает Северный морской путь и блокирует доступ к Арктике.

Имеющие ядерное оружие Иран и Северная Корея будут оказывать России поддержку боеприпасами.

Это самый обалденный сценарий к компьютерной игре! Я бы купил и каждый вечер зависал там. Ну, а если честно, это пропаганда 100%. Не все в силу своей молодости помнят, но во времена карибского конфликта, когда на Кубе размещались наши ракеты, тоже ходили слухи в США, что вот-вот бабахнет с неба ядерный огонь.

Проповедники придурковатые ходили по улицам и рассказывали бред о «боге-бомбе». Типа того и сейчас происходит. Западу нужна настороженность своих граждан относительно русских.

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Я уверен: по их плану, чем больше стран Россию и ее народ будут бояться и ненавидеть, тем лучше. Только сейчас, в отличие от Карибского кризиса, есть интернет, и там при желании можно послушать и сравнить, что говорит каждая из сторон, и прийти к своему личному мнению в итоге.

Европейцам и американцам по барабану, что происходит на Украине

Я считаю, что все эти угрозы от Европы в адрес России — из-за страха. Россию всегда боялись и бояться будут. Видя приближение украинского поражения на поле боя, несмотря на всевозможную помощь, этот страх перед Россией и русским солдатом все более животный и не отпускающий. И это хорошо, это правильная реакция. После СВО военная мощь, в отличие от Европы и Украины, не оскудеет, даже наоборот — ВПК развернется еще больше, чем есть сейчас.