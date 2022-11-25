Эксклюзив 25 ноября 2022, 22:41 Европа поздно поняла ценность российского газа «Голос Мордора»: ЕС не запрещал импорт газа из России, но сделал все, чтобы его не было РИА «Новости»

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Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ведомство никогда не рассматривало введение запрета на импорт российского газа. Но своими действиями Европа делала все, чтобы этих поставок не было. Теперь эта мечта сбылась, но жизнь без поставок энергоносителя оказалась совсем не такой хорошей, как раньше. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — его прямая речь.

Сегодня прозвучало неожиданное — в Еврокомиссии заявили, что никогда не рассматривали возможность запрета на импорт российского газа в Евросоюз.

Тут бы умилиться, но вот что-то мешает. Наверное — память. И я на самом деле не припомню, чтобы Еврокомиссия делала заявления о том, что импорт газа из России в Европу необходимо запретить. Зато помню очень много другого, что очень сильно мешает верить в искренность Еврокомиссии в данном заявлении.

Помню, что в том, что касается поставок газа, Еврокомиссия с самого начала не была на стороне России. Когда начались первые российско-украинские газовые войны, возникшие из-за того, что Украина клянчила скидки, а затем просто воровала газ, Еврокомиссия всегда была на стороне Украины.

Помню, что когда решили строить первый «Северный поток», Еврокомиссия приняла целый ворох законов, ограничивающих его работу. Мол, должны быть еще поставщики, кроме России, которые могли бы пользоваться этим трубопроводом, хотя таких поставщиков не существует в природе. Да и еще кучу всякого бреда, который однозначно был направлен против поставок российского газа в Европу.

Прекрасно помню, как под давлением Еврокомиссии Болгария отказалась строить невероятно выгодный для нее «Южный поток». Прекрасно помню, что творилось вокруг постройки второго «Северного потока». Еврокомиссия его откровенно саботировала, вставляла палки в колеса.

Прекрасно помню заявления Еврокомиссии о том, что Евросоюзу необходимо отказываться от проклятого тоталитарного российского газа, потому что он мешает свободе и демократии.

И ведь не я один помню. Google тоже помнит, например. Вся история взаимоотношений России и Еврокомиссии по газу — как на ладони. И вся она говорит только об одном — Еврокомиссия всегда активно боролась против любых поставок российского газа в Европу.

А теперь-то они могут говорить, что угодно. Это наверное от того, что зима совсем близко. Но есть одна проблема: то, чего очень хочешь, иногда сбывается. Даже если не озвучиваешь это желание вслух. И вот тут очень хорошо подходит знаменитая поговорка о том, что своих желаний стоит бояться. Жаль, что понимание этого приходит слишком поздно.