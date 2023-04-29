Мир 29 апреля 2023, 00:06 Европа похоронила свободу слова. Чешской учительнице пригрозили тюрьмой за честный урок об Украине Политолог Коровин: вопрос отношения к Украине превратил ЕС в тоталитарную секту РИА «Новости»

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Прокуратура Праги предъявила обвинение школьной учительнице в отрицании «геноцида» на Украине. По версии правоохранителей, педагог в ходе дискуссионного урока с восьмиклассниками оправдывала действия России. Сама обвиняемая объяснила, что учила школьников изучать информацию с разных точек зрения и принимать людей с другим мнением. Но к ее словам никто не прислушался. Теперь женщине грозит до трех лет тюрьмы. Если внимательно изучить ситуацию, то можно понять: конфликт на Украине поставил точку в вопросе свободы слова. Мнение о ситуации может быть только одно без каких-либо отклонений.

Скандальный урок

Жалобу на учительницу написали ее же ученики, которые записали на диктофон часть заявлений педагога во время дискуссии. Преподаватель говорила, что ситуация на Украине совсем не так проста, как кажется на первый взгляд.

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Она подчеркивала, что специальная военная операция началась в качестве ответа на геноцид русских в Донбассе, где погибали как взрослые, так и дети.

Учительница призвала учеников изучать информацию из нескольких источников, чтобы получить объективную картину происходящих событий. Урок продолжался 45 минут, из которых 18 попали в аудиозапись.

После начала скандала учительница выпустила официальное заявление. Она подчеркнула, что уволилась под давлением руководства школы и управления образования после урока.

«Цель занятия состояла в том, чтобы ученики могли ориентироваться в имеющейся информации, научились воспринимать поляризацию общества, воспринимать иное мнение как нормальное явление, ничем им не угрожающее, уметь работать с ним и не осуждать его», — написала она.

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Педагог отметила, что просила школьников всегда выстраивать логические заключения и самостоятельно делать выводы, собирая разные точки зрения. Несогласие рождает дискуссию и свободу слова, которое закреплено главным законом страны.

Восстановиться на работе в школе учительница пыталась через суд. Но глава судебной коллегии заявил, что она, продвигая собственные высказывания и мысли перед школьниками, нарушила закон об образовании.

«Утверждения истца частично вводили в заблуждение, частично были ложными», — заявил судья.

В восстановлении в должности учительнице отказали, а ей самой занялась прокуратура.

Угроза уголовного дела

Обвинение учительнице по делу об уроке годовой давности прокуратура предъявила в минувший четверг, 27 апреля. Официальный представитель ведомства Алеш Цимбала заявил, что за отрицание «геноцида» и оправдание агрессии преподавателю грозит до трех лет заключения.

«Во время урока она доносила до восьмиклассников свою интерпретацию ситуации на Украине, ставила под сомнение и отрицала или пыталась оправдать действия России», — заявил Цимбала.

Он добавил, что проведение специальной военной операции педагог назвала оправданным инструментом и возможным способом решения сложившихся проблем.

«Свобода слова и является одной из основных свобод человека, но и это право имеет свои правовые преграды, в случае нарушения которых конкретные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности», — подытожил представитель прокуратуры.

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Тоталитаризм по-европейски

Случай чешской учительницы продемонстрировал, что в странах Европы иметь отличное мнение от официальной позиции стало опасным. Об этом «360» заявил директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин.

Позицию властей Чехии он назвал одержимой тоталитарной сектой, которая продвигает идеи сохранения прав человека и демократии, но при этом за любое несогласие карает.

«На лицо колоссальный зазор между декларируемой официальной позицией европейских элит, которые не устают твердить о правах человека, демократии, каких-то свободах и теневой повестки, которую реализует эта тоталитарная секта глобалистских маньяков», — заявил он.

По словам политолога, европейское общество оказалось в режиме абсолютного тоталитаризма и вынуждено жить в условиях постоянного страха На этом фоне любая страна незападного мира, включая Россию, Китай и Индию гораздо свободнее и демократичнее.