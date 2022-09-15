Председатель ЕК Ляйен призвала сохранить санкции против России: к чему это приведет | 360°

Мир 15 сентября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Европа отказалась от демократии. Новой диктатуре нужды народа не интересны Политолог Марков заявил, что в Европе царит постмодернистская диктатура Фото pixabay.com

Читать 360tv в

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в победе над Россией. Правда, простым европейцам придется несладко, но это сопутствующие потери, на которые легко согласятся сытые капиталисты. Что поделать — демократия в Европе кончилась вместе с XX веком. Пришло время диктатуры, победить которую сможет только революция.

ЕС пообещали трудные времена

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранить антироссийские санкции. Она отметила, что нынешние меры наказания России самые строгие, какие когда-либо были в мировой истории, и заверила, что Европа победит, сообщил немецкий еженедельник DerSpiegel.

Реклама

Еврочиновница также пообещала, что семьям простых европейцев, которые с трудом сводят концы с концами, предстоит принимать сложные решения. Однако помощь от ЕС получат не они, а украинцы. 100 миллионов евро на восстановление разрушенных школ плюс свободный роуминг на территории стран Евросоюза, в том числе и для интернета.

Реклама

Причем это явно не будет последним взносом: фон дер Ляйен, одетая в желто-голубой гамме, уточнила, что восстановление Украины «потребует огромных ресурсов», и пообещала, что будет работать вместе с женой украинского президента Еленой Зеленской. И действительно, уже 15 сентября председатель Еврокомиссии в третий раз за последние полгода прибыла в Киев.

Урсула фон дер Ляйен выступает перед Европарламентом. Фото: youtube.com

Европейцы хотят дружбы с Россией

Однако простые европейцы придерживаются другого мнения. Немцы, комментируя выступление фон дер Ляйен, обрушились на нее с критикой и заявили, что политика Европарламента приводит только к потерям. В странах Европы идет нешуточная инфляция, цены растут, люди не знают, как пережить надвигающуюся холодную зиму, и боятся будущего.

Единственным выгодоприобретателем от новой «холодной войны» становятся Соединенные Штаты и мировые миллионеры. Читатели Der Spiegel вспоминали марксистские лозунги и заявили, что новую социальную несправедливость победит только социализм. Немцы откровенно призвали «вернуться к игре с хорошими парнями» и даже предложили принять Россию в ЕС.

Многие заметили, что члены правящей европейской верхушки просто потеряли связь с реальностью. Их провальная политика и неумение вести переговоры привели к кризису, в котором теперь обвиняют русских. При этом читатели еженедельника отмечали, что под угрозой оказались и экономические отношения с Китаем. Многие немцы выразили уверенность, что это станет абсолютным экономическим самоубийством для всего ЕС.

Европа отказалась от демократии

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в разговоре с «360» отметил, что политики, подобные фон дер Ляйен, выражают не волю населения стран Евросоюза, а мощных бюрократических и олигархических структур.

«Именно они, спецслужбы, а также коалиция — такой идеологически разветвленный сетевой партком, который включает в себя исследовательские центры и средства массовой информации, — ведут эту войну против России», — пояснил политолог.

Он отметил, что главная цель этой агрессии — доминирование. Обычные люди, европейцы, не очень понимают смысл этого, и потому не стремятся это поддерживать. Однако политическая система Европы ушла от народовластия и на сегодня уже не является демократической.

«Большевик», Борис Кустодиев. Фото: wikipedia.org

По словам Маркова, наиболее ярко это проявляется в политике против интересов населения. Коалиция евробюрократов и олигархов поддерживает очевидно антидемократический, террористический режим в Киеве, при этом они ликвидировали свободу слова в отношении России и событий, происходящих на Украине.

«Осуществляется сугубо военная пропаганда. Таким образом, можно констатировать, что европейские страны прекратили быть демократическими и перешли к такой мягкой постмодернистской диктатуре в стиле XXI века. Смена такой власти произойдет только после мощного революционного выступления. Однако оно маловероятно», — сказал политолог.

0 0 0 0 0 0