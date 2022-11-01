Европа не в силах заменить российские товары и втихую отменяет санкции | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 02:14 Европа не в силах заменить российские товары и втихую отменяет санкции Голос «Мордора»: Европа не в силах заменить российские товары, поэтому отменяет санкции РИА "Новости"

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Нидерланды сняли 91 санкционное ограничение против России для своих фирм и компаний. По данным The New York Times, четыре страны Евросоюза увеличили импорт из России после начала специальной операции: Бельгия на 130%, Испания — на 112%, Нидерланды на 74% и Германия — на 38%. А это значит, что Евросоюз зависит от России куда сильнее, чем об этом говорили в Брюсселе, заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в специальном комментарии для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь автора.

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Европа не в силах заменить российские товары

Очень интересно было бы посмотреть на товарную составляющую этого импорта, учитывая то, что Нидерланды сами сняли множество санкционных ограничений. По понятным причинам, это нигде особо не афишировалось. Но теперь получается, что санкции Евросоюза против России отменяли не только Нидерланды, а Бельгия, Испания и даже Германия, которая сейчас настроена крайне решительно в противостоянии с Россией. Ее президент Штайнмайер и вовсе сделал почти официальное заявление, в котором по факту назвал Россию врагом Германии.

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Что же касается новых торговых связей, то тут цифры совсем космические — Индия увеличила закупки на 430%, Турция — на 213%, Бразилия — на 166%, Китай — на 98%. Понятно, что тут значительная доля импорта — это энергоносители, но что же за товары идут в Евросоюз? Газ туда идет сейчас в минимальных количествах, что касается нефти — она в ЕС поступает, но по теневым схемам, и эти цифры в импорте не учитываются. Нефть идет либо в виде каких-то смесей, либо купленная у посредников, как будто бы она не российская, хотя правду все знают, конечно же.

Евросоюз втихую отменяет санкции против России

Но что же за все остальное в этом импорте? Что же это за товары, без которых не могут обойтись самые передовые и экономически развитые страны Европейского Союза? Скорее всего — это какая-то продукция российского химпрома, заменить которую в странах ЕС нечем. Возможно, продукция металлургов, какие-то уникальные сплавы, которые, опять же, в мире не делает никто, кроме России. Стоит заметить, что в списке указаны три страны, в которых очень развита высокотехнологичная промышленность, а ей необходимы материалы. И конечно же — в очень больших количествах продовольствие, как непереработанная продукция, так и готовая.

Надеюсь, что точную номенклатуру импорта мы когда-нибудь узнаем. Но дело даже не в этом. Вся эта история прекрасно демонстрирует всю бесполезность и глупость санкций. То, что они гораздо сильнее бьют по самой Европе — уже медицинский факт, но смешнее всего то, что европейские страны стремятся смягчить удар от этих санкций по своим экономикам… втихую их отменяя. В последнее время очень много говорят об импортозамещении. Но, как оказалось, проблема актуальна не только для России. И получается, что Евросоюз зависит от России куда сильнее, чем Россия от ЕС. Даже без учета энергоносителей. А кроме того, Евросоюз сейчас находится не в самом лучшем состоянии, чтобы заниматься импортозамещением.