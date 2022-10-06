Утечки на «Северных потоках»: где Европа будет брать газ | 360°

Мир 06 октября 2022, 18:03 Поделиться Telegram

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Viber Европа не сможет полностью заменить российский газ. Что будет с ЕС после утечек на «Северных потоках» Инженер-физик Рыбальченко: ЕС не сможет полностью заменить российский газ РИА «Новости»

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После утечек на «Северных потоках» Европе придется искать других экспортеров газа. Россия не единственная в мире поставляет энергоносители, но найти ей замену будет непросто. Сложности могут возникнуть как с доставкой газа в ЕС, так и с его оплатой, ведь российское топливо было весьма бюджетным. Теперь европейские страны ждет не одна тяжелая зима.

Откуда Европа будет брать газ

ЕС может воспользоваться норвежским газом, но есть проблема. Поляки сейчас ведут себя довольно развязно, так как у Польши сильные порты, они в состоянии принимать сжиженный природный газ. Об этом «360» рассказал эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко.

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«Если газ транспортируется по морю, его необходимо специальным технологическим процессом переводить в жидкое состояние, то есть хранить при достаточно большом давлении. И вот эти танкеры, которые будут приезжать, Германии просто некуда принимать. Я уж не говорю о Франции или Италии. То есть принимать их будет Польша», — пояснил он.

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Соответственно, именно Варшава оказывается королевой положения. Изменить это может позиция Турции и Азербайджана, потому что теоретически реально провести нитку оттуда. Но это достаточно долгая история.

«Поэтому когда сейчас европейские власти заявляют: „Нам нужно пережить эту зиму, а дальше мы справимся“ <…> Это во многом хорошая мина при плохой игре. Да, они действительно могут серьезно нарастить объемы получаемого сжиженного природного газа за счет США. Америка с удовольствием будет продавать им этот газ. Но это будут совершенно другие деньги», — отметил Рыбальченко.

Более того, по его словам, существенно нарастить покупку норвежского газа не получится: у этой нитки есть ограничения. Поэтому грядущая зима будет для Европы сложной. Следующие — полегче, но проблема не решится. Рыбальченко подчеркнул, что полностью заменить российский газ не удастся.

«Газ это не только топливо, обогрев, энергия. <…> Многие не знают, что подавляющее большинство пластмасс, которые делают европейцы, производят из газа разными технологиями. <…> Учитывая роль пластика сегодня в нашей жизни, <…> и в автомобильном строении, и в машиностроении, и в различных технологиях производства вычислительной техники, тяжеловато будет Европе», — добавил эколог.

РИА «Новости»

ЕС придется переплачивать

Доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич напомнил, что российский газ не единственный на планете. Но он был самым дешевым и удобным в получении для Европы.

«Представим себе ситуацию, что мы с вами идем мимо магазина. <…> Видим огромные такие, красивые деревянные бочонки с черной икрой, то есть она есть — вон, пожалуйста, за стеклом стоит. Но мы не можем себе позволить ее купить, поскольку это нерешаемая в финансовом отношении задача. <…> Или мы можем дойти до следующего угла, взять в банке кредит и купить себе эту икру. <…> Европа может сделать точно так же», — объяснил собеседник «360».

По его словам, ЕС в состоянии купить газ, взяв где-то весьма крупные ресурсы, и это будет очень дорогая энергия. Раньше же Россия поставляла эту условную черную икру под названием «природный газ» по минимальной цене. Теперь в Европе даже боятся ее озвучивать.

«Потому долгосрочные финансовые контракты были удобны всем. Мы имели стабильные рынки, знали, сколько денег получим через год, два, три. Европа имела гарантированный полухалявный газ. И тоже была довольна. На сегодня она не имеет газа, мы не имеем денег, а американские ребята в шоколаде», — отметил Межевич.

Он подчеркнул, что Брюссель сам создал себе проблемы. Тем более что все члены ЕС прекрасно понимают, кто виновник утечек на «Северных потоках», подытожил профессор.

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