Европа заметила, что закон об украинском языке является расистским. Лучше поздно, чем никогда | 360°

Эксклюзив 23 октября 2022, 15:20 Европа заметила, что закон об украинском языке является расистским. Лучше поздно, чем никогда «Голос Мордора»: Европа наконец заметила изъяны в языковом законодательстве Украины Unsplash

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Европа наконец заметила, что закон об украинском языке — расистский и дискриминационный. Европейским институтам предстоит еще на многое открыть глаза, рассказал «360» автор канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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«Фонд European Language Rights с прискорбием сообщает, что Украина, ставшая кандидатом в члены Евросоюза три месяца назад, до сих пор не выполнила требования Еврокомиссии по рекомендациям Венецианской комиссии по языковому законодательству. Языковый закон Украины является дискриминационным и расистским и полностью не соответствует Копенгагенским критериям для принятия стран в Евросоюз, принятым в 1995 году. Закон об украинском языке, принятый парламентом Украины сразу после ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, несовместим с этими критериями, поскольку этот закон запрещает публичное использование всех языков, кроме украинского».

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Это — фактически прямой перевод заявления фонда European Language Rights, расположенного в Амстердаме. В том же заявлении отмечается, что Украина не выполнила требования Европейской комиссии по правам человека в отношении защиты национальных меньшинств и отказалась выполнять требования Венецианской комиссии по этому вопросу.

Народ уже задает вопросы

Ребят, а вы что, проснулись? Вам об этом говорят годами. Буквально долбят, требуют, чтобы вы услышали о том, что в стране, в которой русскоязычным является минимум половина населения, этот самый русский язык нещадно выжигается всеми доступными способами. И, что интересно, особенно в этом усердствует русскоязычный президент Зеленский, — а секретарь СНБО Украины пан Данилов, тоже, кстати русскоязычный, недавно прямым текстом заявил, что русский язык на Украине должен быть полностью искоренен.

Но лучше поздно, чем никогда. Глядишь, европейские институты и многое другое замечать начнут. Например, зигующих детей в роликах французского ТВ с Украины, или свастику на бронетехнике с репортажах телевидения немецкого. В принципе народ-то уже замечает, и это накладывается на ухудшающуюся языковую ситуацию. Начинают задавать вопросы. А что будет, если люди начнут изучать украинский вопрос более досконально? Ведь несмотря на тотальный бан российских СМИ, найти правду в интернете можно. И достаточно легко.

Ну, а шановних панов с незалежной хочется поздравить с еще одной колоссальной зрадой.