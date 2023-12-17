Эксклюзив 17 декабря 2023, 23:08 Европа на грани больших перемен. НАТО предрекли раскол Военный эксперт Михайлов заявил о нестабильности НАТО

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Россия заинтересована в развитии отношений со странами Североатлантического альянса, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Глава государства отметил — у РФ и этих стран нет каких-либо территориальных претензий друг к другу. Путин назвал «полной чушью» предположения президента США Джо Байдена о том, что Россия захочет воевать с НАТО, если не остановить ее на Украине. Как на Западе оценят заявление Путина, рассказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов Елене Кононовой в стриме «360».

Далее — его прямая речь.

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Партнерство с НАТО невозможно

Я думаю, на Западе уже оценили это заявление, потому что многие из основных функционеров НАТО наоборот сейчас стали говорить об угрозе России. То есть они это воспринимают наоборот. Мы говорим «давайте дружить», а для них наша дружба значит, что мы их «захватим». Это тенденция, это традиция у западных бывших партнеров: говорить об угрозе русских.

Владимир Владимирович [Путин] говорил о том, что мы даже хотели предложить какое-то совместное участие России и НАТО в начале 2000-х, но от этого отказались. То есть партнерство невозможно.

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В НАТО назревает раскол

Сам блок НАТО сейчас трясет. Опять же вспомним таких членов НАТО, как Венгрия, Словакия. Они уже фактически предъявляют претензии Евросоюзу и, соответственно, самому блоку о том, что действительно нужно делать с Украиной, а не то, что сейчас происходит. Раскол назревает. НАТО уже не та организация, которая сохранится через какое-то время.

Европа на грани больших перемен. Уже пошли серьезные разговоры о смене общей идеологической парадигмы Европы после выборов нового президента в Соединенных Штатах. Не случайно американцы заговорили о запрете выхода страны из НАТО.

Это однозначные посылы о том, что есть проблемы в организации. Вспомним, как развалился Варшавский договор, Советский Союз. То же самое и с НАТО, он уже нестабилен.

РИА «Новости»

Если Америка сейчас уйдет в решение собственных проблем, а это уже намечается, проблем у Америки достаточно, то ей, вполне вероятно, будет не до той масштабнейшей поддержки и доминирования в НАТО, как было раньше.

Так как европейские страны не способны в ближайшее время обеспечивать себя вооружением, и об этом заявлено — они говорят, что им нужно пять лет, чтобы подготовиться к следующему противостоянию с русскими, они же уже прямо об этом говорят, — соответственно, нам надо готовиться. Но как только Штаты в большей своей инициативе отвалятся от НАТО, мы найдем общий язык с европейскими странами.