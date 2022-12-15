Эксклюзив 15 декабря 2022, 14:08 Европа может превратиться в регион третьего мира. Шанс на спасение еще есть 😏 Публицист Новоселов: Европа может превратиться в регион третьего мира РИА «Новости»

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Европарламент наконец-то заметил нависшие над ЕС экономические проблемы и высокую вероятность потери конкурентоспособности своей промышленности. В четверг, 15 декабря, депутаты планируют обсудить меры, которые могут спасти Европу от печальной участи, ждущей ее уже в не столь отдаленном будущем. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, помогут ли субсидии разваливающейся европейской промышленности.

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Далее — прямая речь.

Антироссийские санкции Европы можно сравнить даже не с выстрелом себе в ногу, а фактически с самоубийством. Россия практически не заметила их действия, а ЕС столкнулся с серьезнейшими экономическими вызовами в своей истории. С ростом цен на энергоресурсы все больше крупных предприятий намереваются переносить производства в другие регионы.

США давно противодействовали сотрудничеству Москвы и Брюсселя в энергетическом секторе и других областях. Недорогой трубопроводный газ из России давал европейской промышленности невероятные конкурентные преимущества, перевешивавшие недостатки в виде высокой стоимости труда и налоговой нагрузки. Более того, он позволял Европе конкурировать во многих областях с американцами на рынках стран третьего мира, которые Штаты считают своей личной вотчиной.

Теперь Европа освободилась от «недемократичного» газа и связей с Россией. Согласно недавним откровениям Вернера Штайнекера, занимавшего пост гендиректора австрийской энергетической компании Austrian Energie AG, ЕС заключили с США 20-летний контракт на поставки СПГ по формуле «бери или плати», которую так сильно критиковали, когда ее применяла Москва.

Значит, ЕС придется платить США любую «рыночную цену» просто для удовлетворения базовых потребностей населения. Стоимость энергии уже выросла в несколько раз, и европейские потребители не замечают всей катастрофичности ситуации лишь благодаря беспрецедентным государственным расходам стран ЕС.

Более того, американский план субсидирования собственной промышленности может нанести последний удар по конкурентоспособности Европы. Хотя долгосрочные последствия таких субсидий могут сказаться на США отрицательно, сегодня Европа мало что может сделать, кроме как ввести собственные субсидии.

Франция предложила неограниченные субсидии для европейских промышленных предприятий, и это поддержали многие другие страны ЕС за исключением Скандинавии, которая меньше страдает от энергетического кризиса, а также государств со слабой промышленностью.

Главная проблема с субсидиями заключается в том, что хотя они способны краткосрочно поддержать промышленность, в долгосрочной перспективе они нежизнеспособны. Субсидии могут помочь создать новые отрасли, наладить производство необходимой продукции, но не могут сделать промышленность конкурентоспособной.

Субсидии будут означать, что Европа будет не зарабатывать на своей промышленности, а наоборот, платить за то, чтобы она не ушла в другие регионы. Если такая ситуация сохранится достаточно долго, настанет конец относительному благополучию ЕС.

Есть ли другой способ? Разумеется. Нужно просто восстановить связи с Россией. Согласится ли она? Вряд ли, особенно на европейских условиях. Слишком многое было сказано и сделано за последний год, чтобы можно было говорить о каком-то доверии и каких-то долгосрочных отношениях. Если Европа захочет восстановить связи, ей нужно будет заплатить.

Россия не приползет на коленях просить о помощи, а вот если на это пойдет Европа, у нее еще будет шанс спастись от перспективы превратиться в регион третьего мира.