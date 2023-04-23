23 апреля 2023, 15:58
Европа боится ссориться с Китаем. Он без нее обойдется, она без него — вряд ли
«Голос Мордора»: Европа сильно зависима от Китая и боится с ним ссориться
Европа слишком сильно зависит от Китая, чтобы с ним ссориться, хотя ей этого очень хочется. О том, что будет с обеими сторонами, если они рассорятся окончательно, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».
Далее — его речь.
Европе, да и США, очень хочется поссориться с Китаем. И не просто поссориться, но разорвать все экономические связи, громко хлопнуть дверью. Вот прям неймется. Но… не можется. Уж слишком велика зависимость той же Европы от Китая.Эта зависимость — во всем материальном. Начиная от химических компонентов для лекарств и заканчивая всякими шпильками и заколками для волос. Начиная от туалетной бумаги и заканчивая компонентами и узлами для автомобильной промышленности. Сложно даже представить, сколько всего товаров идет из Китая в Европу. Но уверен, что в любом магазине из пяти взятых в руки вещей четыре обязательно окажутся с надписью «Made in China».Зависимость Европы от Китая давно стала критической, и Европа влезла в эту зависимость сама, добровольно. Никто не заставлял. Европейцы добровольно отдали целые отрасли индустрии Китаю, для того чтобы у них было чище и чтобы хозяева предприятий получали огромные прибыли, платя копейки китайским рабочим. Кстати, копейки платить уже не получается, и поэтому прибыли европейских хозяев сильно снизились. А огромное количество европейских собственников и вовсе растеряло все свои китайские активы, которые теперь принадлежат государству или же местному бизнесу.
Себе дорожеУрсула фон дер Ляйен угрожает Китаю. Но давайте посмотрим, что произойдет, если эти угрозы воплотить в жизнь. Европа попросту коллапсирует без огромной номенклатуры необходимых для жизни, для индустрии товаров, которые будет попросту неоткуда взять. Тут сейчас может вылезти какой-то либеральчик и сказать, что Европа будет производить все это сама. И я даже не буду спорить. Потому что — да, начнет производить. Лет через пять-шесть — и это самый оптимистичный сценарий. И дело не только в строительстве новых фабрик и заводов, на которые потребуются колоссальные инвестиции, а еще и в специалистах. А эти пять-шесть лет необходимо будет как-то жить.
Китай что-нибудь придумает
Вот сейчас Германия по плану Роберта Хабека собирается переводить домохозяйства на тепловые насосы. Но тут вылезла одна неожиданная и серьезная проблема: необходимы 60 тысяч специалистов, которых взять просто негде. Не помогут даже «остарбайтеры».А теперь представьте, сколько понадобится специалистов для того, чтобы заменить номенклатуру товаров из Китая. А Европа попросту не обучала новый технический персонал уже очень давно. Есть целая куча других, менее грязных и легких специальностей — не обязательно что-то делать руками в цеху завода или фабрики. В итоге — катастрофический дефицит квалифицированных рабочих. А их не воспитаешь за год и даже за три.Конечно, Китаю тоже придется несладко. Но там страна жесткая, готовая к мобилизации в том или ином виде, и с огромным внутренним рынком. А самое главное — с готовыми заводами и фабриками, миллионами специалистов всех уровней. Что-нибудь точно придумают. Чего нельзя сказать о Европе.
Европа
Китай
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