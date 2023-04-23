Эксклюзив 23 апреля 2023, 15:58 Европа боится ссориться с Китаем. Он без нее обойдется, она без него — вряд ли «Голос Мордора»: Европа сильно зависима от Китая и боится с ним ссориться Pxhere

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Европа слишком сильно зависит от Китая, чтобы с ним ссориться, хотя ей этого очень хочется. О том, что будет с обеими сторонами, если они рассорятся окончательно, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его речь.

Европе, да и США, очень хочется поссориться с Китаем. И не просто поссориться, но разорвать все экономические связи, громко хлопнуть дверью. Вот прям неймется. Но… не можется. Уж слишком велика зависимость той же Европы от Китая.

Себе дороже

Китай что-нибудь придумает

Вот сейчас Германия по плану Роберта Хабека собирается переводить домохозяйства на тепловые насосы. Но тут вылезла одна неожиданная и серьезная проблема: необходимы 60 тысяч специалистов, которых взять просто негде. Не помогут даже «остарбайтеры».