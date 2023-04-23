Эксклюзив

23 апреля 2023, 15:58

Европа боится ссориться с Китаем. Он без нее обойдется, она без него — вряд ли

«Голос Мордора»: Европа сильно зависима от Китая и боится с ним ссориться

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Европа слишком сильно зависит от Китая, чтобы с ним ссориться, хотя ей этого очень хочется. О том, что будет с обеими сторонами, если они рассорятся окончательно, специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его речь.

Европе, да и США, очень хочется поссориться с Китаем. И не просто поссориться, но разорвать все экономические связи, громко хлопнуть дверью. Вот прям неймется. Но… не можется. Уж слишком велика зависимость той же Европы от Китая.

Эта зависимость — во всем материальном. Начиная от химических компонентов для лекарств и заканчивая всякими шпильками и заколками для волос. Начиная от туалетной бумаги и заканчивая компонентами и узлами для автомобильной промышленности. Сложно даже представить, сколько всего товаров идет из Китая в Европу. Но уверен, что в любом магазине из пяти взятых в руки вещей четыре обязательно окажутся с надписью «Made in China».

Зависимость Европы от Китая давно стала критической, и Европа влезла в эту зависимость сама, добровольно. Никто не заставлял. Европейцы добровольно отдали целые отрасли индустрии Китаю, для того чтобы у них было чище и чтобы хозяева предприятий получали огромные прибыли, платя копейки китайским рабочим. Кстати, копейки платить уже не получается, и поэтому прибыли европейских хозяев сильно снизились. А огромное количество европейских собственников и вовсе растеряло все свои китайские активы, которые теперь принадлежат государству или же местному бизнесу.

Себе дороже

Урсула фон дер Ляйен угрожает Китаю. Но давайте посмотрим, что произойдет, если эти угрозы воплотить в жизнь.

Европа попросту коллапсирует без огромной номенклатуры необходимых для жизни, для индустрии товаров, которые будет попросту неоткуда взять. Тут сейчас может вылезти какой-то либеральчик и сказать, что Европа будет производить все это сама. И я даже не буду спорить. Потому что — да, начнет производить. Лет через пять-шесть — и это самый оптимистичный сценарий. И дело не только в строительстве новых фабрик и заводов, на которые потребуются колоссальные инвестиции, а еще и в специалистах.

А эти пять-шесть лет необходимо будет как-то жить.

Китай что-нибудь придумает

Вот сейчас Германия по плану Роберта Хабека собирается переводить домохозяйства на тепловые насосы. Но тут вылезла одна неожиданная и серьезная проблема: необходимы 60 тысяч специалистов, которых взять просто негде. Не помогут даже «остарбайтеры».

А теперь представьте, сколько понадобится специалистов для того, чтобы заменить номенклатуру товаров из Китая.

А Европа попросту не обучала новый технический персонал уже очень давно. Есть целая куча других, менее грязных и легких специальностей — не обязательно что-то делать руками в цеху завода или фабрики. В итоге — катастрофический дефицит квалифицированных рабочих. А их не воспитаешь за год и даже за три.

Конечно, Китаю тоже придется несладко. Но там страна жесткая, готовая к мобилизации в том или ином виде, и с огромным внутренним рынком. А самое главное — с готовыми заводами и фабриками, миллионами специалистов всех уровней. Что-нибудь точно придумают.

Чего нельзя сказать о Европе.

Европа

Китай

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