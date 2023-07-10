Мир 10 июля 2023, 23:55 Эвакуация как игра на нервах. Жителей Сумской области решили отселить, чтобы подогреть ненависть к России Экс-сенатор Клинцевич: власти Украины находятся в деморализованном состоянии Justin Manalo / Unsplash

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Власти Сумской области приняли решение о необходимости принудительной эвакуации жителей пятикилометровой зоны у границы с Россией. Глава областной военной администрации Владимир Артюх отметил, что перемещенным предоставят «достойную альтернативу» покинутому жилью, а весь процесс пройдет под контролем армии. Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал «360», что украинское руководство находится в деморализованном состоянии, куда его вогнали цинизм и человеконенавистничество.

Уйти нельзя остаться

О решении начать эвакуацию объявил глава областной военной администрации Владимир Артюх. По его словам, покинуть свои дома необходимо тем, кто проживает в пятикилометровой зоне на границе с Россией.

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«По результатам докладов военных, руководителей районов и территориальных общин принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей», — отметил он.

Вечером 10 июля в Telegram-канале Сумской областной военной администрации сообщили, что принудительной эвакуации все же не будет.

«Каждый житель приграничья будет иметь право выбирать-уехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах», — подчеркнули в пресс-службе.

РИА «Новости»

Ранее командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев призвал жителей региона оставить свои дома и перебраться в другие области. Он добавил, что находиться в Сумской области небезопасно, а проконсультироваться по вопросам эвакуации можно с представителями местных властей. Детей и их родных решили вывезти и из Волчанского района Харьковской области. В общежитиях вузов Харькова уже приготовили около 3,5 тысячи мест.

По мнению военкора Александра Сладкова, власти Украины готовятся к сдаче Сум и Харькова. Журналист отметил, что руководство страны эвакуирует крупные предприятия, параллельно укрепляя вторую линию обороны.

Что задумала Украина

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе украинские власти могут совершить какую-либо провокацию, которую Запад в итоге поддержит, заявил военный эксперт Евгений Михайлов. По его мнению, речь может идти как о действиях вокруг Запорожской АЭС, так и о серьезном ударе по позициям российских войск в зоне проведения спецоперации (что неминуемо приведет к жестким последствиям).

Ранее руководство подконтрольной Украине части Запорожской области объявило о старте подготовки на случай возможной ЧС на атомной электростанции. Представители украинской администрации отмечали, что учения необходимы для слаживания действий экстренных служб в случае возникновения реальной угрозы на ЗАЭС, сообщило издание Ura.ru.

РИА «Новости»

Решение эвакуировать жителей Сумской области может быть связано с подготовкой потенциальной провокации в отношении Запорожской станции, рассказал «360» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич. По его словам, руководству страны все равно на судьбы собственных людей.

«Это у них элементы психологического давления, связанного с какими-то вещами, удержанием этой негативной повестки, <…> что у людей это вызовет бешеное раздражение, недовольство, и все же это будут связывать с „дикими, агрессивными, страшными, коварными планами русских“. Они (власти Украины — прим. ред.) играют, издеваются и мучают свое население, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о человеческих судьбах и, скажем так, дальнейшей перспективе жизни этих людей», — отметил политик.

По его словам, украинское руководство сейчас пребывает в абсолютно деморализованном состоянии — к этому привели цинизм, безответственность и человеконенавистничество по отношению не только к чужим, но и к собственным жителям.

«Политическое руководство Украины <…> никогда не задумывалось о том, что рано или поздно или русский, или украинский народ — все равно кто-то их за это спросит. И спросит очень жестко. А то, что это время настанет, у меня сомнений нет», — резюмировал Клинцевич.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анны Маляр подтвердила, что за взрывом на Крымском мосту стоят власти страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ назвала руководство республики террористическим режимом.