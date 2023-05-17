Мир 17 мая 2023, 18:12 «Это площадка для выгула собак?» Финляндия показала ограждение на границе с Россией Экс-сенатор Клинцевич: пограничная стена между Россией и Финляндией — клоунада Соцсети

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Пограничная охрана Финляндии опубликовала фотографии, на которых запечатлен «прогресс» в строительстве забора на границе с Россией. Пользователи Сети в недоумении, как такая постройка может быть поводом для гордости. Зачем финны строят забор и что именно хотят показать этим — в материале «360».

Забор на границе Финляндии и России

Финляндия начала возводить забор на границе с Россией после вступления в НАТО. Стоимость ограждения оценили в сотни миллионов евро, строительство может занять до четырех лет.

«Вот как сейчас выглядит тестовый участок барьерного ограждения на восточной границе в Пелколе, Иматра. Строительство идет по плану. Вскоре мы добавим на забор еще колючую проволоку», — заявили финские пограничники в социальных сетях.

Соцсети

Пользователи Сети удивились такой «крепости». Один отметил, что он, будучи взрослым мужчиной, может перелезть через этот забор без всякого труда всего за 20 секунд, а если снимет обувь, то вовсе за 10.

Другие комментаторы согласились, что ограждение не выглядит как пограничный забор для безопасности государства. По их мнению, оно больше походит на «маленький забор в саду» или на «площадку для выгула собак».

Бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» заметил, что все прекрасно понимают: подобного рода ограждения не обеспечивают какую-либо защиту территорий.

Почему финны решили отгородиться

В этой ситуации у финнов есть некое оправдание, отметил Клинцевич. Оно заключается в возможной миграционной диверсии из России в Евросоюз. Поэтому финское правительство решило соорудить такие хилые заградительные препятствия, которые не позволят людям пройти.

Это клоунада: пустая и напрасная трата времени и денег. Все выглядит как заданная идеологическая стратегия и попытка максимально быть лояльными. Франц Клинцевич

Но, подчеркнул эксперт, финское правительство делает эти вещи с удовольствием, понимая, что у иммиграции может быть какое-то практическое значение. По его словам, в ближайшее время в Финляндии разместят большой американский контингент и поставят задачи по мобилизационной работе.

«Численность Вооруженных сил Финляндии — всего 24 тысячи, а около миллиона — резервисты, которых обучили, подготовили, снабдили оружием и обозначили особое место в строю», — напомнил Клинцевич.

РИА «Новости»

Для России такие действия со стороны Финляндии смешны, сказал собеседник «360». Тем более что в Карелии сейчас формируют целый мотострелковый корпус, где будет абсолютно новая техника и вооружение.

«Все-таки у нас добавилась граница с НАТО в 1300 километров, и Россия к возможной неожиданности готова. Готова ли будет Финляндия, если эти „неожиданности“ навяжут им извне? Я не уверен. Особенно с точки зрения последних отношений с Россией», — добавил он.

Клинцевич припомнил недавнюю ситуацию, когда российские пограничники перестали пускать финнов на территорию России за дешевым бензином, лишая их визы. По его словам, даже такие действия вызывают социальную напряженность, не говоря о каких-то более серьезных вещах.

Другие пограничные заборы

Безусловно, все познается в сравнении. После публикации фотографий пограничного забора на границе с Россией финские пользователи засыпали охранную службу вопросами, не шутка ли это.

«План забора, который вы представили, и его реальная постройка — две абсолютно разные вещи», — заявил один из комментаторов.

План пограничного забора между Россией и Финляндией / Соцсети

Другие же пользователи начали вспоминать пограничные ограждения между другими странами. Некоторые привели в пример пункт охраны на границе Польши и Белоруссии, заявив, что «именно так должен выглядеть забор, которому можно доверять».

РИА «Новости»

Без внимания не осталась и стена на границе США и Мексики. Недовольные комментаторы отметили, что их ограждение, которое «по росту немного превышает десятилетнего ребенка, — это смешно». В свою очередь, официальные представители пытались успокоить разгневанных финнов, убеждая их в том, что строительство еще не завершено.

«Забор, показанный на фотографии, — промежуточный вариант. Мы будем публиковать больше изображений в социальных сетях по мере продвижения строительства», — ответили пограничники.