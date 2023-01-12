Эксклюзив 12 января 2023, 19:48 Эстонский эксперимент. Чем обернется для ЕС прецедент с кражей российских денег Экономист Зубец: конфискация российских денег в Эстонии станет прецедентом РИА «Новости»

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Еврокомиссия поддержала идею Эстонии к концу января опубликовать план по изъятию замороженных российских активов и как можно быстрее приступить к их конфискации, заявил представитель органа власти Кристиан Виганд. По информации Bloomberg, в прибалтийской стране заблокированы почти 20 миллионов евро на принадлежащих россиянам счетах. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Алексей Зубец в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, к чему приведет такое решение.

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Далее — прямая речь.

ЕС будет ждать реакции России

Как они будут действовать? Мне кажется, создадут юридический прецедент. Условно говоря, Украина подаст иск о причинении ущерба в некий европейский суд (хотя можно и в Эстонии это сделать).

Эта европейская или эстонская судебная инстанция признает, естественно, правоту украинских требований и передаст собственность россиян на территории Эстонии в пользование Украине. Речь идет о собственности российских граждан, арестованной в республике.

С суверенными активами — сложнее. А вот частная собственность тех, кто попал под санкции, — самое простое. Ее легко могут конфисковать на основании решения суда, который вынесет приговор по обвинению в участии в спецоперации. Дальше это имущество передадут украинскому правительству. Вот такой механизм, скорее всего, придумали.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите Евросоюз — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Брюсселе. / РИА «Новости»

Да, речь идет в большей степени о частных средствах. Потому что на территории Эстонии вряд ли хранятся те самые 300 миллиардов евро, которые были инвестированы Россией в европейские ценные бумаги.

Собственно, почему выбрали Эстонию? Она маленькая, им ее не жалко, что называется. А в ЕС — те, кто побольше — хотят посмотреть, что будет дальше и как отреагирует Москва. Так что Эстония — пробный шар.

Европе это выйдет боком

На инвестиционном климате Европы это скажется, понятное дело, отрицательно. Известно, что большинство россиян, попавших под санкции, никакого отношения к принятию решения о спецоперации не имели. Это понимают во всем мире.

Фридман и Авен, которые давно живут за границей, ну никак не могли повлиять на российскую политику. Поэтому, очевидно, что задача этой конфискации иностранных активов на территории ЕС в том, чтобы изыскать средства на финансовую поддержку Украины.

Поэтому, повторюсь, на инвестиционный климат в ЕС это повлияет негативно. Скажем, саудовские принцы начнут думать: а что, если отношения Саудовской Аравии и Европы начнут ухудшаться?

К примеру, возьмем абстрактно, на фоне требований европейцев о понижении цен на нефть. Или условные родственники Назарбаева. Это они сегодня друзья. А завтра — раз, объявят их коррупционерами и наложат санкции.

Понятное дело, риски европейских активов теперь вырастут. Для ЕС это будет означать снижение привлекательности для инвесторов. Если сказать проще: Европа обеднеет после этого решения.