Мир 13 июля 2023, 23:53 Эстонии не хватило денег на русофобию. Все потратили на помощь Украине «Голос Мордора»: Эстония потратила на Украину деньги, предназначенные на образование Matheus Frade / Unsplash

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Четырехлетняя программа по переводу школ Эстонии на эстонский язык с треском провалилась — власти республики пожаловались на нехватку средств. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» разобрал ситуацию. По его словам, страна потратила выделенные на образование деньги на Украину, чем нанесла удар по собственной русофобии.

Далее — прямая речь.

Куда пропали эстонские деньги

События на Украине неожиданным образом ударили по эстонской русофобии. Нет, к русским там лучше относиться не стали, но так получилось, что щедрая помощь нищего эстонского государства Украине ударила по четырехлетней программе перевода всех школ на эстонский язык. Министр образования и науки прибалтийского государства Кристина Каллас заявила, что в следующем году на реализацию этой программы не хватает целых 27 миллионов евро.

Разумеется, самая значительная часть этих 27 миллионов давно находится на Украине. Сейчас она превратилась в горы стрелянных снарядных гильз, обгоревшие автомобили и бронетехнику, которые стоят сейчас под жарким летним солнцем в украинских степях. И, конечно, в том, что не хватает денег на эстонскую русофобию, можно снова обвинить Россию — ведь не начни она свою спецоперацию, деньги бы у эстонцев точно были.

Страна спилила сук, на котором сидела

Эстония сейчас медленно, но верно подтягивается к уровню двух других прибалтийских государств. И этот уровень находится точно не вверху. Эстония длительное время отличалась от Латвии и Литвы тем, что с экономикой там все было намного лучше, люди получали более-менее приличные зарплаты, страна как-то развивалась.

Несмотря на свою русофобию, Эстония старалась из прагматических соображений сохранить экономические связи с Россией, отчасти этому помогала и Финляндия, для которой это тоже было выгодным. Финляндия разместила в Эстонии немало производств, сырье для которых шло напрямую из России. Кроме того, существовал и транзит всевозможных российских товаров, за который эстонцы тоже получали неплохие деньги. Если вы помните, то даже предыдущее эстонское правительство сохраняло определенную прагматику в отношении экономических связей с Россией.

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Но с 24 февраля 2022 года все резко изменилось. И последствия этих изменений Эстония пожинает уже сейчас. Экономика страны резко пошла на спад, а история с деньгами на «эстонизацию» школ страны вообще анекдотична.

И вряд ли для Эстонии что-то изменится даже после окончания специальной военной операции. По крайне мере в экономическом плане. Зато наверняка станет больше натовских солдат, говорящих на английском, немецком или французском языках.

И, по крайней мере, у молодых эстонских девушек точно будет хоть какая-то работа.