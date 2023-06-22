Эксклюзив 22 июня 2023, 14:04 «Если корпус цел, то шанс есть». Выжил ли экипаж пропавшего в Атлантике батискафа? Инженер Черняев: у пропавшего в Атлантике батискафа есть шанс на спасение YouTube

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Батискаф с туристами-исследователями пропал в водах Атлантического океана во время погружения к обломкам корабля «Титаник». Поисковая операция продолжается несколько дней, а запасы кислорода почти иссякли. Но шанс на спасание экипажа все равно есть, ведь самый важный фактор — сохранность внешнего корпуса аппарата. Такое мнение в разговоре с «360» высказал инженер, исследователь и научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова Евгений Черняев.

Далее — прямая речь.

Шанс спастись есть всегда, если корпус аппарата цел. Все зависит от того, за сколько часов команда на батискафе использует оставшийся запас кислорода. Там опытный пилот, который в теме.

Экипаж должен его слушаться, забыв, что у них много денег. Это путь к выживанию. Есть на борту в той ситуации нельзя, поскольку сразу начинается активное потребление кислорода

Лучше всего, когда человек спит и мало двигается: так кислород потребляется меньше. Всем этим должен «дирижировать» опытный человек.

Батискаф «Титан» / OceanGate Expeditions

Конечно, для такой глубины у батискафа была выбрана неправильная форма, нужно было делать больший запас прочности. Но это все можно обсуждать сколько угодно, нужно понимать: если корпус аппарата цел, это [главное].

Поразительно, что там не было навигационного обеспечения. Меня уже начали спрашивать, какие в Атлантике течения и осадок дна. Но поймите: даже если батискаф на скорости влетит в донный осадок, то максимум на полметра туда уйдет

Это лишь снаружи кажется, что донный осадок мягкий и колеблется от каждого движения, но через 30 сантиметров он становится плотным.

Если подтвердятся мои данные о том, что батискаф был изначально ограничен глубиной до трех километров, то им не дали бы разрешение погружаться на четыре километра.

Цилиндрическая форма «Титана» очень убыточна, нагрузки распределяются неравномерно, разрушаясь в некоторых местах. При постройке таких батискафов нужно использовать сталь — в отличие от титана, он «не запоминает» этих нагрузок.

Важно другое обеспечение — связь с аппаратом, чтобы знать, где искать батискаф. С этим вообще нет проблем, спокойно можно купить. Даже если бы они потеряли питание на аппарате, то понимали, где находятся.

Я получал сообщения от тех, кто работает на поисках. Вроде бы прошла информация, что на батискафе есть «пингер». Но в зоне поисков одновременно находятся 10 кораблей, сложно определить шум. В этих случаях нужно использовать режим тишины.