Эксклюзив 07 апреля 2023, 14:33 «Эскалация по принципу домино». В конфликт между Израилем и Ливаном могут втянуть Иран Политолог Станкевич: Иран может стать участником конфликта между Израилем и Ливаном Unsplash

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Очередная стычка между Израилем и Ливаном может перерасти в полномасштабный конфликт, рассказал «360» политолог, бывший советник президента России Сергей Станкевич. По его словам, принять участием в боевых действиях может Иран. Чтобы не допустить такого развития событий, необходимо дипломатическое вмешательство в ситуацию.

Конфликт на фоне кризиса

Эксперт отметил, что по внешним признакам происходящее между двумя странами больше похоже на очередную стычку.

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«Ничего принципиально выдающегося в ней нет, и в иной обстановке она, возможно, и заглохла бы. Но сейчас это обострение отношений не с государством Ливан, а с организацией „Хезболла“, которая имеет сильные позиции в Ливане», — объяснил ситуацию Станкевич.

По его словам, обострение отношений случилось в тот момент, когда в Израиле случился сильнейший внутренний кризис. Сейчас страна политически раскололась пополам — возникла реальная угроза нынешнему правому правительству во главе с Биньямином Нетаньяху, отметил специалист.

Израиль может решить две проблемы

Сергей Станкевич добавил, что власти Израиля могут пойти на развитие кризиса, начав операцию на территории Ливана. Так правительство этой страны может усилить свои позиции на международной арене, а также урегулировать внутреннюю ситуацию.

«Такая угроза теоретически существует. Тогда это может в целом вызвать резкий рост напряженности во всем регионе. Но это необязательно произойдет, и, конечно, очень многие сейчас среди тех, кто всерьез занимается Ближним Востоком, с тревогой следят за развитием событий», — подчеркнул собеседник «360».

В конфликт могут втянуть Иран

Напряженные отношения между Израилем и «Хезболлой» на территории Ливана могут спровоцировать вмешательство третьих стран, заявил Станкевич.

«Это может каким-то образом спровоцировать вмешательство Ирана, который традиционно имеет контакты с „Хезболлой“. И тогда действительно — какая-то эскалация по принципу домино может развиваться. Конечно, ситуация опасная, тут необходимо дипломатическое вмешательство», — подчеркнул он.

Политолог выразил уверенность — если возникнут признаки серьезной эскалации, мировому сообществу нужно будет собирать Совет безопасности ООН. К решению вопроса можно подключить и великие державы, включая Россию и США, добавил он.

Утром 7 апреля израильские военные атаковали Ливан после ударов по сектору Газа. Армия возложила ответственность за обстрелы на ливанские власти, потому что огонь вели с территории именно этой страны.