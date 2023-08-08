Мир 08 августа 2023, 16:34 Проблемы и хаос своими руками. ЕС загнал себя в тупик из-за вступления Украины Латвийский политэмигрант Авва: Украина — уже член западных альянсов, который требует жертв Freepik

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Британские аналитики предположили, что станет с Евросоюзом, если Украина все-таки вступит в него. Они неутешительно описали будущее сотрудничество: сможет ли Киев стоять наравне с Парижем и Берлином? С каждым днем главы государств ЕС все больше сомневаются, следовало ли предлагать Украине место в объединении. Ведь в случае вступления начнется игра в одни ворота, а не взаимная помощь.

На злобу дня: Украина в Евросоюзе?

Журналисты Сэм Флэминг и Генри Фой опубликовали в газете The Financial Times статью под названием «Колоссальные последствия вступления Украины в ЕС». Несколько лет назад присоединение украинцев казалось членам союза «нелепым и абсурдным», но с началом российской спецоперации они стали воспринимать это действие всерьез.

«Конфликт на Украине радикально изменил все планы и вызвал глубокий сдвиг в политике расширения ЕС: от пассивности к активной разработке стратегии, жестко высветив опасность того, что государства окажутся в геополитической „серой зоне“ вне сфер влияния России и Запада», — пояснили Флэминг и Фой.

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза во время саммита Европейского союза в Брюсселе. / РИА «Новости»

В конце июня наиболее влиятельные европейский лидеры всерьез приступили к обсуждению того, как принять Украину в объединение. Главы правительств 10 крупнейших по численности населения государств ЕС, включая Францию, Германию, Польшу и Румынию, обсудили, каким образом этот шаг может кардинально изменить блок.

Бедный родственник в европейском альянсе

Большое препятствие для принятия Украины и других стран-кандидатов, например Сербии и Молдавии, — их бедность, поскольку финансировать этих участников придется самим европейцам. Хотя лидеры ЕС все время твердят о том, что Киев на пути к членству, многие местные чиновники и дипломаты в частном порядке задаются вопросом, произойдет ли это на самом деле.

Дело не только в том, что Украина находится в состоянии военного конфликта, но и в том, что она стала бы пятым по численности населения членом ЕС — и самым бедным. Это, безусловно, скажется на распределении бюджетов. Тем не менее именно заявка Киева, а не какая-либо другая, подняла глубокие вопросы о будущем всего европейского проекта.

На сегодня Еврокомиссия потратила на поддержку Украины все резервы бюджета ЕС, рассчитанные до 2027 года, — около 30 миллиардов евро, отметил в разговоре с «360» латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши Новости» Вадим Авва.

Обмелевшие доноры и лишенные дотаций

Подобное разбрасывание деньгами означает, что такие страны ЕС, как Литва, Латвия и Эстония, чьи бюджеты минимум на 25% формируются из дотаций Брюсселя, попросту не получат средства, объяснил Авва. По его словам, европейские страны-доноры, например Германия, столкнулись с рецессией из-за конфликта на Украине.

«Доноры обмелели, а те страны, кто не может жить без дотаций, их не получают. А весь бюджет уходит на Украину. Поэтому Киев — уже член ЕС, который требует жертв», — сказал Авва.

Источник рассказал британской газете, что вступление украинцев теперь рассматривается как нечто неизбежное для стабилизации ситуации в Европе. Поэтому надо срочно проработать последствия с точки зрения финансов и принятия решений, отметили авторы статьи.

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Два главных вопроса, которым задались журналисты: как реформировать бюджет с приходом новых, чисто дотационных членов и какие изменения нужны для обеспечения бесперебойного процесса принятия решений, ведь ЕС может расшириться с 27 до 35 государств?

Конфликт, может, и изменил политические веяния, но не отменил проблемы, связанные со способностью Евросоюза к расширению, указали Флэминг и Фой.

«В Брюсселе и остальных столицах союза чиновники не уверены ни в том, сможет ли Украина осуществить длинный список реформ, ни в способности блока подстроиться под принятие Украины и других потенциальных членов», — пояснили они.

Не посягай на чужое

Украинские сельхозугодья превышают площадь Италии, а сектор аграрного хозяйства заняли 14% населения, добавили авторы статьи. По их словам, это в корне изменит существующее европейское положение в сельскохозяйственной нише.

Если Украина займет место участника в ЕС, то наряду с этим станет крупнейшим получателем финансирования по линии CAP, большая часть которого включает прямые выплаты фермерам и денежные пособия.

В результате либо фермерам других стран придется довольствоваться более незначительными выплатами, либо союзу придется пойти на значительное наращивание сельскохозяйственного бюджета, предположили зарубежные аналитики.

Авторы подчеркнули, что ранее страны, которые ратовали за присоединение Украины к союзу, начали отказываться от своих слов.

Так, польский президент Анджей Дуда в 2022 году призвал Киев воспользоваться ускоренным процессом вступления в ЕС. Однако год спустя Варшава ввела запрет на импорт ряда украинских сельхозтоваров. Польша пошла на такой шаг из-за громких протестов фермеров в ответ на избыток дешевого зерна, а летом потребовала от Еврокомиссии распространить ограничения и на другие продукты.

«Украина еще даже не вступила в ЕС, а уже нанесла ущерб единому рынку», — процитировала газета европейского дипломата.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский, 2023 год / Официальное интернет-представительство президента Украины

Украина — член НАТО и ЕС?

С юридической точки зрения Украина не участник ни Европейского союза, ни Североатлантического альянса, напомнил Авва. Однако, по его словам, на практике существует понятие «украинского фронта» во главе с Соединенными Штатами. Вашингтон создал условия военного положения и «превратил гражданскую войну на Украине в войну за собственное мировое господство».

«С этой точки зрения Украина — давно член НАТО и Евросоюза. Чем еще можно объяснить трату огромных сумм на поддержку не участника альянса?» — задался вопросом Авва.

Флаги Евросоюза на одной из улиц в Брюсселе. Надпись на здании: «Будущее за Европой». / РИА «Новости»

Настоящий виновник «торжества»

Все приграничные страны Евросоюза — Польша, Болгария и другие страны Прибалтики — увеличивают свои военные расходы, при этом получая меньше дотаций из общего кошелька. Люди в ЕС начинают жить беднее, но во всех грехах зарубежные СМИ снова будут винить Россию, подчеркнул латвийский политэмигрант.

На деле же здесь виноваты экспансия и утверждение гегемонизма Соединенными Штатами Америки. Вадим Авва

История с бесконечными переговорами о присоединении Киева, по мнению Авввы, совсем не о том, будет Украина в Евросоюзе или нет. Это разговоры о том, как продолжать конфликт с Москвой.

«Скажем больше: Евросоюз в этом качестве должен прекратить свое существование после победы России в спецоперации. Потому что ЕС стал инструментом атлантической агрессии. Альянс на уровне стран — членов союза и национальных правительств — прямой участник военного конфликта», — пояснил Авва.

Именно брюссельская бюрократия сделала многое для начала и продолжения военного конфликта. Все проблемы и хаос в ЕС создали сами же европейцы, подытожил собеседник «360».