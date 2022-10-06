ЕС ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян | 360°

Мир 06 октября 2022, 21:39 Поделиться Telegram

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Viber ЕС ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. Это противоречит идеологии цифровых средств Эксперт в области криптовалют Каминский: санкции могут затронуть биржу Binance РИА «Новости»

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ЕС ужесточил »криптовалютные» санкции, а именно ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. На практике нововведение может закрыть гражданам России доступ к криптокошелькам на крупнейших биржах. Правда, эксперты уверены, что фактически такие санкции не затронут деятельность россиян. Ведь они редко использовали сервисы по обмену криптоактивов ЕС. Тем временем многие биржи Азии и ОАЭ уже заявили, что продолжат работать в привычном режиме.

Полный запрет на обслуживание криптоактивов

Евросоюз ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов российских граждан и резидентов в рамках нового пакета санкций, говорится в распространенном ЕС заявлении.

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«Полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию криптовалютных кошельков и счетов и на предоставление депозитарных услуг по криптоактивам граждан России и резидентов, независимо от общей стоимости этих криптоактивов», — пояснили в документе.

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Так ужесточаются уже существующие ограничения. Ранее россиянам запретили иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках больше суммы, эквивалентной 10 тысячам евро. Теперь же под запрет попадают все криптоактивы россиян и резидентов России — независимо от их размеров.

Почему это важно для россиян

Криптовалюта стала одним из самых популярных способов вывода валюты за рубеж после того, как Visa и Mastercard ушли с российского рынка, часть банков отключили от SWIFT и возник ряд проблем с международными переводами.

По информации The Block, весной объем торгов в паре рубль-USDT (криптовалюта Tether, стейблкоин, цена которого эквивалентна одному доллару США) превышала 30 миллионов в долларовом эквиваленте. Жители России активно использовали криптобиржу Binance, а также ее сервис по обналичиванию денег peer-to-peer (P2P). С его помощью продавец и покупатель цифровых активов могут связываться для переводов.

РИА «Новости»

Каких сервисов коснется ограничение

Нововведение коснется площадок, штаб-квартиры которых зарегистрированы в ЕС. Об этом «360» рассказал член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологиям, а также совладелец первого профессионального агентства по оценке цифровых активов DigRate Арсений Поярков.

Например, речь идет о зарегистрированной в Финляндии LocalBitcoins. Правда, ограничение удастся обойти, если у россиянина есть вид на жительство или документ о постоянном месте жительства в европейском государстве.

«К счастью, именно то, что касается сервисов по обмену криптоактивов ЕС, их практически не используют россияне. Действительную опасность представляет соблюдение этих санкций со стороны США и, конечно же, Азии. Если эта практика напрямую или под неким давлением перейдет к азиатским кошелькам и платформам, вот тогда наступят серьезные проблемы. Пока само по себе это не является проблемой и мало скажется на деятельности россиян в этой области» — пояснил Поярков.

Он уверен, что санкции пока не касаются, например, основанной в Китае криптовалютной биржи Binance. Однако другого иного мнения придерживается другой собеседник «360» — эксперт в области криптовалют Евгений Каминский. Он считает, что Binance введет санкции, так как у нее есть лицензия в Европе.

С ним солидарен и основатель форума Terracrypto Никита Вассев. Ведь после ввода ограничений в 10 тысяч евро их приняла и эта биржа. Так что вполне вероятно, что сейчас она пойдет и дальше. Тем более, что Binance зарегистрирована в США, пишет Forbes.

Где хранить деньги после введения ограничений

Поярков уверен, что хранить деньги на централизованных биржах с учетом обстановки в мире не самое разумное действие. Тем временем даже с санкциями ЕС россияне смогут пользоваться децентрализованными биржами. У них нет централизованного посредника между покупателем и продавцом. В таких случаях торговля происходит благодаря смарт-контрактам. Зачастую такие биржи не соблюдают финансовые законодательства государств, так что ограничения не вводят.

«Сейчас отличное время вывести криптоактивы куда-то на холодные или аппаратные кошельки и подождать, что будет, потому что непонятно, кто эти санкции поддержит, расширит. Главное — есть еще, помимо непосредственно законодательных инициатив, их применение. То есть никто не может сказать, что кто-то другой также не запретит операции россиянам», — отметил Поярков.

Также множество бирж, зарегистрированных в Азии и ОАЭ, уже заявили, что ограничение их не коснется. Они будут сотрудничать с россиянами, как и прежде, пояснил Каминский.

«Такого не будет, что у вас заблокируют деньги на счету. Binance сказала, что будет поддерживать санкции, поэтому средства с Binance нужно вывести либо на другие биржы, либо на холодные или аппаратные кошельки», — пояснил Каминский.

Он уверен, что с учетом обезличенности кошельков, никто не станет выяснять, человеку из какой страны он принадлежит. В первую волну ограничений такие сервисы тоже не вводили никаких санкций, так как не собирали данные о местоположении пользователя.

«Не заложен механизм верификации пользователя. Они позволяют пользоваться своими активами из любой точки мира, вне зависимости от гражданства. <…> Не думаю, что будут вводить какую-то верификацию, это вообще не в их логике — работы кошелька», — отметил Каминский.

Более того, большинство программных и аппаратных криптокошельков все еще обезличены. Выяснить их местонахождения, конечно, реально, но все же для этого стоит постараться, пояснил Поярков.

РИА «Новости»

Санкции противоречат идеологии криптовалют

При этом санкции фактически идут вразрез с самой идеологией криптовалют, которые возникли как альтернатива привычной финансовой системы. В последней государство и центробанк полностью управляют деньгами и монетарной политикой в стране. Таким образом, в любой момент можно конфисковать или заблокировать деньги того или иного человека.

Идея же цифровых активов заключается как раз в том, чтобы доступ к финансовым услугам был у гражданина любого государства в любой точке мира. И пока пользователь хранит контроль над ключом от собственного кошелька, заблокировать, конфисковать или уничтожить его средства не может никто.

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